MTQ giúp đỡ Thương tín tiết lộ tình trạng thực của nam nghệ sĩ sau khi về nhà mới: 'Trông tiều tụy chứ thực tế rất khỏe'

Mới đây, nam nghệ sĩ Thương Tín đã chính thức chuyển về nhà mới sau thời gian chật vật vì bệnh tật và thiếu tiền trọ.

Sau khoảng thời gian chật vật vì bệnh tật và không có nổi tiền đóng trọ, mới đây Thương Tín đã thông báo nhận kết quả âm tính với COVID-19 và được MTQ đón về nhà.

Chia sẻ với VietNamNet, anh Tòng - nhà hảo tâm nhận giúp đỡ Thương Tín - cho hay nam diễn viên đã dọn về nhà mình ở Hóc Môn, TP.HCM từ hôm 2/12 đến nay. Thương Tín có phòng riêng, được anh Tòng mua tặng một chiếc xe máy mới thay cái cũ bị trộm trước đó. Vì anh Tòng bán thức ăn nên nam diễn viên cũng có công việc mới là giao hàng.

Thương Tín đã được đón về nhà mới từ hôm 2/12 - Ảnh: Internet

Sống tại nhà của MTQ, nam diễn viên được tặng xe riêng, có phòng riêng để tiện sinh hoạt. Thương Tín cũng nhận công việc giao hàng cho anh Tòng vì gia đình anh bán đồ ăn. Tuy nhiên, vị MTQ này cũng tiết lộ chỉ để cho Thương Tín đi một số đơn ở gần, mục đích chính là giúp ông khuây khỏa, không bị bí bách.

"Tôi đã đưa anh về đây thì sẽ có trách nhiệm quan tâm và trông chừng anh. Những lời tôi hứa với khán giả trước đây đã thực hiện được", anh Tòng khẳng định. Người này nói thêm, rất nhiều khán giả nói với anh muốn được Thương Tín giao hàng, được gặp diễn viên ngoài đời.

Nam diễn viên được tặng 2 triệu khi đi giao hàng cho anh Tòng - Ảnh: Internet

Cũng theo anh Tòng, diễn viên Thương Tín hiện đã khỏe. Anh Tòng chia sẻ: "Anh Tín đi khập khiễng, răng sún, tóc bạc nên trông tiều tụy chứ thực tế rất khỏe". Hôm nay, 9/12, anh Tòng sẽ đưa diễn viên "Biệt động Sài Gòn" đi cắt tóc, trồng răng mới.

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