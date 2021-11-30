Điểm qua về người vợ trẻ của nam diễn viên Thương Tín, nhiều khán giả không khỏi sốc khi biết Kim Chi - tên người vợ kém 32 tuổi của ông, vốn là người yêu của bạn thân nam tài tử.

Thương Tín là một trong những diễn viên nổi tiếng hàng đầu tại Việt Nam trong giai đoạn những năm 1980-1990. Nam tài tử ghi dấu ấn với khán giả qua hàng trăm vai diễn ấn tượng và độc đáo với lỗi diễn chân thật, "cao tay". Sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng nên thời tuổi trẻ, cuộc sống của nam nghệ sĩ phủ hào quang, nhung lụa. Tuy nhiên mọi thứ đều bắt đầu tụt dốc, sự nghiệp lao đao khi nam diễn viên Biệt động Sài Gòn vướng vào những cuộc chơi đỏ đen - Thương Tín sa vào chơi bài bạc. Nhưng thời gian lăn lộn chơi bài, nam nghệ sĩ chẳng thu được lợi lộc gì "chỉ có thua và thua". Thương Tín từng là nam tài tử được khán giả yêu mến - Ảnh: Internet Mới đây, sau nhiều năm vắng bóng khỏi nền điện ảnh Việt Nam, Thương Tín gây sốc bởi ngoại hình già nua và liên tục "kể khổ" trên MXH. Gần đây nhất, nam diễn viên cho biết bản thân bị nhiễm COVID-19 và đang đợi giúp đỡ điều trị, vợ con đã bỏ đi, không có nổi tiền mua đồ ăn. Mặc dù vợ bỏ đi nhưng nam diễn viên vẫn luôn đau đáu trong lòng mong mỏi ngày gia đình đoàn tụ mà không có bất kỳ lời trách móc nào, Ông cho hay đã liên hệ với vợ và khuyên về ở tại căn biệt thự 5 tầng mới được MTQ giúp đỡ, nhờ trông coi hộ.

Hiện tại, nam diễn viên có cuộc sống vô cùng chật vật - Ảnh: Internet Điểm qua về người vợ trẻ này của nam diễn viên, nhiều khán giả không khỏi sốc khi biết Kim Chi - tên người vợ kém 32 tuổi của Thương Tín, vốn là người yêu của bạn thân nam tài tử. Theo đó, khi người yêu của cô qua đời, Thương Tín đã ở bên động viên trong thời gian dài. Cuối cùng cả hai nảy sinh tình cảm và quyết định đến với nhau.

Nam diễn viên đã gọi điện nhắn vợ về sống chung - Ảnh: Internet Thương Tín từng kể lại thời điểm biết Kim Chi có thai, bản thân rất bất ngờ vì không tin cuối đời mình còn có phúc phần làm cha của trẻ nhỏ. Ông tâm sự: "Tôi bất ngờ lắm. Thực ra con cái là của trời cho nhưng ai dè gần cuối đời lại có con trong hoàn cảnh khốn khó như vậy. Buồn tủi lắm! Tôi từng bảo cô ấy sinh con ra sẽ không tốt cho cô ấy vì tôi thật sự không yêu cô ấy, cũng không muốn huỷ hoại cuộc đời cô ấy. Thế mà cô ấy không nói gì, vài tháng sau báo với tôi vẫn giữ đứa bé, sắp sinh”. Con gái của Thương Tín - Ảnh: Internet Trước khi dịch bệnh xảy ra, Kim Chi và con gái sống tại Phan Rang, Thương Tín thì ở Sài Gòn. Ông thường đi đi lại lại để thăm họ. Sau khi nam diễn viên bị đột quỵ, vợ con đã lên ở cùng để tiện chăm sóc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tinh-duyen-lan-dan-sau-cung-thuong-tin-nen-vo-nen-chong-voi-nguoi-yeu-cua-ban-than-kem-32-tuoi-tung-khuyen-di-pha-thai-439263.html