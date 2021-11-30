Thương Tín 'cạch mặt' nhà thờ Tổ của Hoài Linh: 'Tổ ở đây là thờ Tổ ăn mày, giống như nghệ sĩ cũng đi ăn mày của khán giả'

Hậu trường 30/11/2021 10:33

Đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Thương Tín nhắc đến nhà thờ Tổ bạc tỷ của nam danh hài Hoài Linh.

Thời gian gần đây, NS Thương Tín nhận được sự quan tâm của CĐM khi liên tục có những phát ngôn hé lộ cuộc sống. Theo đó, hiện tại, nam diễn viên chật vật vì bệnh tật đến mức cạn túi, vợ con bỏ đi... Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng khó hiểu bởi cách đây 8 tháng, Thương Tín được nhiều MTQ ủng hộ số tiền lên đến 800 triệu và một chiếc xe ô tô, nhưng đến nay lại rơi vào tình trạng "không một xu dính túi".

Mới đây nhất, giữa lúc dư luận đang tranh cãi về tình trạng của Thương tín, thì trên MXH bất ngờ lan truyền đoạn clip nam NS bàn về nhà thờ Tổ của Hoài Linh gây chú ý.

Thương Tín tiết lộ bản thân chưa từng đặt chân đến nhà thờ Tổ. Nam nghệ sĩ bộc bạch: "Tôi chưa đến Nhà thờ Tổ của Hoài Linh bao giờ, tôi thấy nó kỳ kỳ. Tổ thì tổ chung hết mà bây giờ đến nhà đó giống như Hoài Linh là tổ. Thật sự nếu ai có điều kiện làm cho Tổ nghiệp mình đẹp đẽ thì cũng mừng thôi. Nhưng làm giống Hoài Linh không được, nó kiểu cá nhân quá. Tổ ở đây là thờ "Tổ ăn mày", giống như nghệ sĩ cũng đi "ăn mày" của khán giả, khán giả đến xem và cho tiền mình".

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Độ bề thế của nhà thờ Tổ bạc tỷ của Hoài Linh - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nam tài tử cũng cho biết thêm có nghê cư dân mạng đồn đoán danh hài Hoài Linh tổ chức hầu đồng trong đó lên đến cả tỷ, chỉ có người giàu mới có nhu cầu.

Ngoài ra, nói về việc nghệ sĩ làm từ thiện, nam tài tử bộc bạch thẳng thắn: "Trong cuộc sống khó khăn kiếm tiền rất là khó, tự nhiên tiền đâu ào ào vô thì người ra có lòng tham liền. Đáng lý ra phải ăn vừa vừa thôi, chứ ăn quá lố bị lộ. Thật ra mà nói kín đáo ăn nhẹ thôi, chứ đừng ăn nhiều quá".

Phát ngôn của Thương Tín ngay lập tức thu hút sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng. Được biết, hiện nam tài tử đã được MTQ hỗ trợ, sắp tới sẽ chuyển về sống tại một căn biệt thự 5 tầng và giúp gia chủ trông coi nhà cửa.

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Từ khóa:   Thương Tín Hoài Linh nhà thờ Tổ của Hoài Linh

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