Con ruột Hoài Linh công bố ảnh hiếm của bố, nói duy nhất một câu ngắn sau loạt ồn ào gây chấn động cõi mạng

Hậu trường 29/11/2021 16:35

Sau khoảng thời gian hạn chế nhắc về bố ruột, mới đây con trai Hoài Linh bất ngờ công bố loạt ảnh hiếm kèm lời nhắn khiến CĐM nghẹn ngào.

Từ sau khi vướng ồn ào "ngâm" 14 tỷ tiền từ thiện, Hoài Linh gần như vắng bóng khỏi showbiz Việt. Nam danh hài rút khỏi ghế giám khảo loạt chương trình đình đám, đồng thời cũng không xuất hiện trên MXH hay Youtube. Đáng chú ý, người nhà của anh Bốn cũng có động thái hạn chế nhắc đến nam danh hài. 

Tuy nhiên, mới đây, con trai ruột của Hoài Linh là Thành Vinh đã bất ngờ "xả kho" loạt ảnh hiếm của bố trên trang cá nhân kèm lời nhắn vô cùng mùi mẫn.

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Bài đăng của con trai ruột nam danh hài - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Thành Vinh đã đăng tải ảnh đi du lịch cùng bố và cô ruột, người thân. Trong loạt ảnh, Hoài Linh ăn diện gần gũi nhưng trẻ trung với quần đen, áo len xám, kèm mũ lưỡi trai năng động.

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Hoài Linh du lịch cùng con trai, em gái và bạn bè - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, con trai nam danh hài còn kèm theo dòng trạng thái ngắn "Nhớ bố" khiến không ít cư dân mạng xót xa. Bởi trước đó, không ít lần MXH rộ lên tin đồn Hoài Linh được con trai đón sang Mỹ sau ồn ào từ thiện, hay thậm chí còn có lời đồn ác ý về việc Thành Vinh không phải con đẻ của Hoài Linh khiến cõi mạng râm ran, bàn tán.

Hiện, theo thông tin được người thân của nam danh hài nhiều lần tiết lộ trên MXH, Hoài Linh vẫn đang ở Việt Nam. Tuy nhiên sau khi lo xong tang lễ cho bố đẻ, "anh Bốn" vẫn không lộ diện trước công chúng.

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