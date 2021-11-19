Con nuôi Hoài Linh khiến khán giả sốc nặng vì 'tụt dốc' không phanh, ngồi lề đường hát dạo trong tình trạng chân 'không giày'

Hậu trường 19/11/2021 11:47

Sau thời gian ở ẩn, không phát hành bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào, mới đây nam ca sĩ từng là con nuôi của Hoài Linh khiến khán giả sốc nặng vì ngồi hát ở ven đường.

Mới đây, sau khoảng thời gian "đường ai nấy đi" với Cindy Lư, hồi tháng 8/2021, Hoài Lâm gây bão vì tâm thư tiết lộ bản thân đã bị nhân vật tên M. kiểm soát quá chặt và không thể chịu đựng nổi. Đáng chú ý, con nuôi Hoài Linh còn ám chỉ về việc từng vào bệnh viện tâm thần đến 4 lần vì bị kiểm soát chặt đến mức trầm cảm. Từ đó đến nay Hoài Lâm vẫn ở ẩn, hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội.

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Hoài Lâm khiến fan hâm mộ lo lắng vì ngoại hình va nhiều hành động lạ - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, gần đây, trên MXH bất ngờ xuất hiện hình ảnh nam ca sĩ ngồi bên lề đường, chân không mang dép, còn miệng thì nghêu ngao hát khiến khán gải sốc nặng.

Trong đoạn clip, giọng ca Hoa nở không màu diện phong cách ăn mặc khá bụi bặm với áo thun, sơ mi khoác ngoài, đáng chú ý hơn cả là nam ca sĩ còn không đi dép. Ngoại hình đen nhẻm, phát tướng cùng trang phục "khó hiểu" của Hoài Lâm khiến nhiều người nhận xét rằng nam ca sĩ không khác gì như đang đi bán vé số, đi hát dạo, khác hẳn với hình ảnh bảnh bao trong các bộ suit lịch lãm thường thấy trước đó.

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Choáng trước hình ảnh của Hoài lâm, nhiều netizen liên tục để lại bình luận "than trời" bởi idol thuở nào xuống sắc không phanh. Một số cư dân mạng còn tỏ ra tiếc nuối cho nam ca sĩ và hy vọng anh sớm lấy lại phong độ. 

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Ngoại hình gây choáng của Hoài Lâm - Ảnh: Internet

Trước đó, trong một chuyến đi chơi cùng bạn bè, con nuôi Hoài Linh cũng để lộ body "mỡ màng", phát tướng thấy rõ, khác xa phong cách lãng tử, chuẩn 'idol' Hàn Quốc trước đó của ông bố 2 con.

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Từ khóa:   Hoài Lâm con nuôi Hoài Linh Hoài Lâm hát dạo

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