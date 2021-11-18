Tịnh thất Bồng Lai gặp 'biến' 'thay tên' nhạy cảm, Hoài Linh bất ngờ bị réo tên chỉ vì một sự trùng hợp khó lý giải

Giữa lúc dư luận đang bàn tán không ngừng về về cơ sở Tịnh thất Bồng Lai, nam danh hài Hoài Linh bất ngờ bị réo tên chỉ vì một lý do không tưởng.

Mới đây, giữa lúc cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ hoạt động của Tịnh thất Bồng Lai thì một "đệ tử" thân tín của "thầy ông nội" tá hỏa lên tiếng tiết lộ Thiền am "có biến.

Cụ thể, Nhất Nguyên có bài đăng gây chú ý, nói về việc nơi này bị đổi tên trên Google Maps thành “Thiền am bên bờ vực thẳm”. Không những vậy, còn bị gắn thêm biệt danh nhạy cảm.

Người này chia sẻ ảnh kèm dòng trạng thái: "Trời ơi, chắc tôi chết vì bị sốc cười quá…. Mở định vị lên đi công chuyện chọn vị trí bắt đầu của mình thì nó để là “Thiền am bên bờ vực thẳm”. Ai đặt làm điều này vậy? Bộ muốn tui chết cười hả".

Bài đăng của Nhất Nguyên - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự chú ý của CĐM. Nhiều người cho rằng sự việc trên liên quan đến những ồn ào về vấn đề huyết thống đang gây tranh cãi thời gian vừa qua.

Đáng chú ý hơn, khi tưởng chừng chẳng hề có mối liên hệ nào thì bất ngờ Hoài Linh bị CĐM réo tên nhiệt liệt trong ồn ào của cơ sở này.

Hoài Linh bất ngờ bị 'gọi tên' - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, vào thời điểm nam danh hài vướng vào ồn ào từ thiện vì "ngâm" 14 tỷ suốt nhiều tháng ròng rã, đền thờ Tổ nghiệp của nam danh hài trên Google Maps cho ra 2 kết quả cùng lúc có tên: "Đền thờ Tổ nghiệp - Tâm linh Việt" và "Trung Tâm Từ thiện 14 Tỷ". Chưa dừng lại ở đó, địa điểm gắn với khu nhà thờ của nam danh hài liên tiếp nhận bão 1 sao đánh giá trên Google Maps, cùng hàng nghìn bình luận tiêu cực, chỉ trích.

Nhà thở Tổ của nam danh hài bị đổi tên đầy mỉa mai - Ảnh: Internet

Có lẽ vì cùng vướng lùm xùm, cùng bị netizen lên tiếng chỉ trích và cùng bị đổi tên "tiêu cực" nên ngay lúc Thiền am bên bờ vũ trụ đang gây xôn xao, Hoài Linh mới "vô duyên vô cớ" bị "đặt cạnh".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-that-bong-lai-gap-bien-thay-ten-nhay-cam-hoai-linh-bat-ngo-bi-reo-ten-chi-vi-mot-su-trung-hop-kho-ly-giai-437178.html