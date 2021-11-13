Vợ cũ Bằng Kiều vô tình tiết lộ tình trạng sức khỏe và 'tung tích' của Hoài Linh chỉ bằng một câu nói, có sang Mỹ như lời đồn?

Vợ cũ Bằng Kiều vô tình tiết lộ tình trạng sức khỏe của danh hài Hoài Linh ở thời điểm hiện tại.

Mới đây, khi ca sĩ Dương Triệu Vũ sang Mỹ để chuẩn bị cho các show diễn sắp tới, anh đã có cuộc hội ngộ với nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh và cùng đàn chị đi viếng mộ NS Ngọc Lan. Em trai Hoài Linh sang Mỹ để biểu diễn - Ảnh: Internet Đáng chú ý, vợ cũ Bằng Kiều còn đăng tải một dòng trạng thái khá dài kể về buổi gặp gỡ này. Đồng thời cô cũng vô tình tiết lộ tình trạng sức khỏe của danh hài Hoài Linh ở thời điểm hiện tại.

Bài đăng của Trizzie Phương Trinh - Ảnh chụp màn hình Trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh viết: "Đêm qua nhận được tin nhắn từ Dương Triệu Vũ nhờ mình đưa em ấy đi thăm mộ chị Ngọc Lan. Mấy năm gần đây mình thường ra mộ chị Ngọc Lan cùng với Cam Thơ vào dịp sinh nhật và ngày giỗ của chị. Cứ mỗi lần ra đó là thường hay livestream trên Facebook cho các khán giả yêu mến chị Ngọc Lan xem. Vì vậy ai là bạn mình trên Facebook đều biết mình ở rất gần nơi chôn cất của chị, chỉ 2 phút lái xe. Vì ở gần quá nên mình hay đùa với mọi người là nhà mình nằm gần nghĩa địa. Dùng từ nghĩa địa nghe cho nó có vẻ rùng rợn chứ thật ra nó là một nghĩa trang rất đẹp và khang trang, ngụ trên con đường chính của thành phố biển Huntington Beach.

Hẹn Dương Triệu Vũ 12 giờ có mặt mà đi trễ mất 10 phút làm anh chàng phải đậu xe ở trước cổng để chờ. Hai chị em lâu ngày không gặp nên vừa xuống xe là chạy đến ôm nhau chào hỏi thắm thiết. Mình cũng không quên hỏi thăm tình hình sức khoẻ của anh Linh. Rất mừng khi biết anh ấy vẫn ổn. Sau khi thăm mộ chị Ngọc Lan xong Vũ cám ơn mình và không quên tặng thêm lời khen. Chị vẫn trẻ đẹp hoài, vẫn còn hot như ngày nào. Mình cười nói, cảm ơn em, chị bây giờ có thêm nghề tay trái, đó là nghề tour guide mộ chị Ngọc Lan, ai cần đi thăm mộ chị ấy là gọi chị". Trizzie Phương Trinh đưa Dương Triệu Vũ thăm mộ danh ca Ngọc Lan - Ảnh: FBNV Thời gian vừa qua, trên MXH xuất hiện nhiều tin đồn nghệ sĩ Hoài Linh đã sang Mỹ nhưng phía nam danh hài vẫn giữ im lặng và không lộ diện trước công chúng. Thông qua chia sẻ của ca sĩ Trizzie Phương Trinh nhiều người hâm mộ "anh Bốn" thêm phần an lòng khi biết nghệ sĩ Hoài Linh vẫn ổn. Nhiều tin đồn cho rằng Hoài Linh đã sang Mỹ - Ảnh chụp màn hình Nam nghệ sĩ vắng bóng trên truyền hình - Ảnh: Internet Kể từ sau ồn ào chậm giải ngân chậm tiền kêu gọi ủng hộ cho miền Trung, nam danh hài gần như vắng bóng trong các chương trình giải trí cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Mới đây chỉ xuất hiện gầy gò và tiều tụy trong tang lễ của bố ruột.

Trước khi vướng lùm xùm 'ngâm' tiền từ thiện, sức khỏe của NS Hoài Linh có nhiều điểm 'đáng báo động', em trai ruột tiết lộ một điều gây xót xa Mới đây, Dương Triệu Vũ đã bất ngờ chia sẻ lại khoảnh khắc đứng chung sân khấu với Hoài Linh và bố mẹ. Nam ca sĩ tiết lộ tình trạng sức khỏe của "anh Bốn" lúc bấy giờ khiến CĐM lo lắng.

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