Sự thật đằng sau căn biệt thự 5 tầng Thương Tín được MTQ tặng, người trong cuộc tiết lộ điều bất ngờ

NS Thương Tín đã lên tiếng làm rõ về căn biệt thự 5 tầng mà CĐM đang đồn đoán do MTQ tặng.

Mới đây, Thương Tín bất ngờ tiết lộ được người quen ở Pháp hỗ trợ chỗ ở tại một biệt thự quận 3 và ngỏ ý mời nam tài tử nổi tiếng một thời chuyển về căn nhà 5 tầng sống đảm nhận việc trông coi.

Ngay lập tức CĐM vô cùng xôn xao khi nam tài tử được hỗ trợ căn nhà có giá trị khủng như vậy. Ngay lập tức nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra xung quanh việc này. Một số netizen cho rằng nam diễn viên "lười lao động", chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của khán giả, MTQ.

Trước những lời đồn đoán của cư dân mạng, mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với báo Lao Động, NS Thương Tín đã lần đầu trải lòng về căn biệt thự nói trên.

Theo đó, nam diễn viên bác thông tin được tặng nhà, ông cho hay: "Họ thấy tôi khổ quá, chỗ ở khó khăn nên mới hỗ trợ tôi chỗ ở, chứ không phải được tặng".

Thương Tín chật vật khi tuổi đã xế chiều - Ảnh: Internet

Trước đó, Thương Tín cũng đã lên tiếng phân trần về mục đích sử dụng số tiền gần cả tỷ đồng và chiếc xe ô tô được tặng sau khi nhập viện điều trị đột quỵ hồi 8 tháng trước. Theo đó, Thương Tín tiết lộ chiếc xe rất hay hư hỏng, ông cho biết: "Một người bạn đi nước ngoài tặng chiếc xe nhưng bỏ trong garage xe. Muốn lấy ra, tôi phải bỏ mấy chục triệu để sửa và chuộc ra, chứ không phải tặng không. Đó là xe hiệu nhưng đời cũ, mỗi khi hư là rất khổ vì không có phụ tùng thay.

Chiếc xe đó cứ hư hoài, nên tôi nản lắm, ôm xe như ôm nợ vậy. Hiện tại, tôi có người bạn làm công trình, tôi cho họ thuê để kiếm vài đồng ra vô thôi".

Nam tài tử và người vợ kém tuổi - Ảnh: Internet

Hiện, nam tài tử cho hay đã gọi điện nhắn vợ con về cùng chung sống. Vợ ông ngay sau đó cũng đồng ý và hứa sẽ đưa con về trước.

Người hứa lo cho NS Thương Tín: Đang sửa lại một căn nhà để nam diễn viên ở thoải mái Không chỉ 1 mà nhiều lần người đàn ông Sài Gòn bất chấp gièm pha của dư luận, giúp nhiều hoàn cảnh khốn khó khác nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-that-dang-sau-can-biet-thu-5-tang-thuong-tin-duoc-mtq-tang-nguoi-trong-cuoc-tiet-lo-dieu-bat-ngo-438989.html