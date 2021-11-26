Bị đồn 'nướng' 800 triệu vào 'chiếc bạc', NS Thương Tín lần đầu lên tiếng nói rõ, tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng báo động

Hậu trường 26/11/2021 15:40

NS Thương Tín tiếp tục lên tiếng phân trần về mục đích sử dụng số tiền gần cả tỷ đồng và chiếc xe ô tô được MTQ tặng.

Mới đây, thông tin NS Thương Tín mắc COVID-19, rơi vào túng quẫn đến mức không đủ tiền mua thức ăn khiến dư luận xôn xao. Nhiều cư dân mạng tỏ ra vô cùng khó hiểu khi trước đó nam diễn viên được quyên góp 800 triệu đồng và một chiếc xe hơi. Nhiều khán giả đồn đoán về nguyên nhân khiến Thương Tín rơi vào khó khăn thiếu thốn chỉ trong vòng 8 tháng được hỗ trợ, đáng chú ý, nhiều netizen cho rằng ông "nướng" vào bài bạc và mất trắng. 

Tuy nhiên, ngay sau đó, nam diễn viên đã lên tiếng bác thông tin trên. Chia sẻ với báo Lao Động, Thương Tín cho biết: "Sau khi nhận tiền, tôi đã bàn giao hết cho vợ để mua đất, xây một căn nhà cấp 4 ở quê. Thứ hai nữa là đóng bảo hiểm cho con gái của tôi hết mấy trăm triệu, để khi 18 tuổi, con có một số tiền để sinh sống".

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Thương Tín tiết lộ sử dụng tiền để mua nhà và bảo hiểm cho con - Ảnh: Internet

NS Thương Tín tiếp tục lên tiếng phân trần về mục đích sử dụng số tiền gần cả tỷ đồng và chiếc xe ô tô nói trên. Theo đó, Thương Tín tiết lộ chiếc xe rất hay hư hỏng, ông cho biết: "Một người bạn đi nước ngoài tặng chiếc xe nhưng bỏ trong garage xe. Muốn lấy ra, tôi phải bỏ mấy chục triệu để sửa và chuộc ra, chứ không phải tặng không. Đó là xe hiệu nhưng đời cũ, mỗi khi hư là rất khổ vì không có phụ tùng thay.

Chiếc xe đó cứ hư hoài, nên tôi nản lắm, ôm xe như ôm nợ vậy. Hiện tại, tôi có người bạn làm công trình, tôi cho họ thuê để kiếm vài đồng ra vô thôi".

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Nam nghệ sĩ vẫn còn di chứng sau lần đột quỵ - Ảnh: Internet

Trước nhiều đồn đoán về việc nam nghệ sĩ "lười biếng", chỉ đợi MTQ hỗ trợ, Thương Tín nghẹn ngào khẳng định bản thân nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi đi khám tại một trung tâm y tế để đi xin việc làm. Thương Tín cho biết nơi ông xin việc đã đồng ý nhận nam diễn viên vào làm sau khi ông điều trị khỏi COVID-19. 

Hiện sức khỏe của nam NS vẫn còn nhiều điều đáng ngại khi di chứng của bệnh đột quỵ khiến ông đi lại khó khăn, cứ đi là khập khiễng, khó đi lại.

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"Tôi nghĩ rằng nghệ sĩ Thương Tín đáng thương hơn là đáng trách", người đàn ông hào sảng ở Sài Gòn nói.

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Từ khóa:   Thương Tín thương tín mắc covid-19 Diễn viên Thương Tín

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