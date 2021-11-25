Trịnh Kim Chi mắt đỏ hoe trong thất 49 ngày mẹ ruột, mặc CĐM réo gọi vào ồn ào của Thương Tín

Thời điểm hiện tại, nữ diễn viên Trịnh Kim Chi là cái tên bị réo gọi nhiều nhất giữa lúc Thương Tín rơi vào cảnh "không một xu dính túi".

Mới đây, sau khi nhạc sĩ Tô Hiếu cập nhật tình hình sức khỏe nghệ sĩ Thương Tín, cho biết ông nhiễm Covid-19, nhịn đói nhiều ngày và không có tiền mua thức ăn, netizen ngay lập tức tranh cãi gay gắt vì trước đó, nam diễn viên từng nhận được số tiền hỗ trợ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tại thời điểm Thương Tín nhập viện, NS Trịnh Kim Chi là người từng đứng ra kêu gọi hỗ trợ. Chính vì vậy, thời điểm hiện tại, nữ diễn viên là cái tên bị réo gọi nhiều nhất. Tuy nhiên, nữ NS cho hay đã cố gắng liên lạc song không nhận được hồi đáp của NS Thương Tín.

NS Thương Tín mắc Covid-19, Trịnh Kim Chi là cái tên bị réo gọi nhiều nhất - Ảnh: Internet

Giữa lúc bị réo tên vào ồn ào của NS Thương Tín, chiều ngày 25/11, Trịnh Kim Chi đăng ảnh cùng người thân đến thăm mộ của mẹ. Trong ảnh, nữ diễn viên lộ rõ vẻ đau buồn, đôi mắt ngân ngấn nước. Sau đó gia đình nữ nghệ sĩ tổ chức lễ cúng 49 ngày tại nhà. Trên trang cá nhân, Trịnh Kim Chi nghẹn ngào: "49 ngày con xa mẹ. Chúng con thương nhớ mẹ lắm".

Trịnh Kim Chi buồn bã trong lễ cúng thất 49 ngày của mẹ - Ảnh: FBNV

Được biết mẹ ruột nữ nghệ sĩ ra đi vào đầu tháng 10 mới đây. Nhiều người tỏ lòng thương tiếc, động viên cô vượt qua nỗi đau này.

Lý do gì khiến Trịnh Kim Chi không kêu gọi quyên góp cho Thương Tín dù trước đó liên tục đứng ra giúp đỡ đàn anh? Hiện tại, nam diễn viên Thương Tín vẫn đang ở trong căn nhà trọ 20m2 tại TP.HCM nhưng nợ tiền nhà nhiều tháng, được chủ nhà cho khất. Vợ con đã bỏ đi không tung tích gì.

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