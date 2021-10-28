Trịnh Kim Chi tuyên bố 'CỨNG" chuyện làm từ thiện giữa lúc đồng nghiệp bị điều tra, khẳng định chắc nịch: 'Tôi sẽ vẫn làm vì không nỡ nhìn mọi người gặp khó khăn'

Nhiều tháng nay câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện đã trở thành đề tài bàn tán cực hot trên MXH. Đặc biệt là từ sau khi một nữ đại gia ở Bình Dương lên tiếng và "bóc trần" nhiều góc khuất. Đáng chú ý, từ sau khi Bộ công an lên tiếng xác nhận vào cuộc điều tra, nhiều cái tên đình đám như Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng... càng khiến công chúng quan tâm đặc biệt bởi số tiền kêu gọi từ thiện của những nghệ sĩ này không hề nhỏ.

Nhiều nghệ sĩ đang trong quá trình điều tra, làm rõ ồn ào từ thiện - Ảnh minh họa: Internet

Giữa lúc nhiều đồng nghiệp vướng vào ồn ào sao kê, NS Trịnh Kim Chi bất ngờ lên tiếng và đưa ra quan điểm đáng chú ý. Trả lời trên tờ Thanh Niên, nữ nghệ sĩ nhận định mình làm mọi việc từ tâm, cho rằng chỉ cần làm hết sức sẽ đạt được thành quả xứng đáng. Nhờ có gia đình bên cạnh mà dù phải đối mặt với không ít điều tiếng cô vẫn có thể vượt qua. Trịnh Kim Chi tâm sự: "Tôi thấy may mắn khi ông xã và các con luôn đồng hành cùng mình trong các dự án. Điều đó đã tạo động lực thêm, giúp tôi hoàn thành tốt mọi kế hoạch đề ra. Ngược lại, tôi vẫn luôn ý thức trách nhiệm của mình với gia đình. Giờ đây, tôi không chỉ giữ hình ảnh vì công chúng mà vì những cô công chúa nhỏ của mình nữa".