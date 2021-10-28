Trịnh Kim Chi tuyên bố 'CỨNG" chuyện làm từ thiện giữa lúc đồng nghiệp bị điều tra, khẳng định chắc nịch: 'Tôi sẽ vẫn làm vì không nỡ nhìn mọi người gặp khó khăn'

Hậu trường 28/10/2021 09:38

Trịnh Kim Chi bất ngờ có tuyên bố cứng rắn chuyện từ thiện giữa lúc Thủy Tiên, Trấn Thành và nhiều đồng nghiệp thuộc diện điều tra.

Nhiều tháng nay câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện đã trở thành đề tài bàn tán cực hot trên MXH. Đặc biệt là từ sau khi một nữ đại gia ở Bình Dương lên tiếng và "bóc trần" nhiều góc khuất. Đáng chú ý, từ sau khi Bộ công an lên tiếng xác nhận vào cuộc điều tra, nhiều cái tên đình đám như Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng... càng khiến công chúng quan tâm đặc biệt bởi số tiền kêu gọi từ thiện của những nghệ sĩ này không hề nhỏ.

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Nhiều nghệ sĩ đang trong quá trình điều tra, làm rõ ồn ào từ thiện - Ảnh minh họa: Internet

Giữa lúc nhiều đồng nghiệp vướng vào ồn ào sao kê, NS Trịnh Kim Chi bất ngờ lên tiếng và đưa ra quan điểm đáng chú ý. Trả lời trên tờ Thanh Niên, nữ nghệ sĩ nhận định mình làm mọi việc từ tâm, cho rằng chỉ cần làm hết sức sẽ đạt được thành quả xứng đáng. Nhờ có gia đình bên cạnh mà dù phải đối mặt với không ít điều tiếng cô vẫn có thể vượt qua. Trịnh Kim Chi tâm sự: "Tôi thấy may mắn khi ông xã và các con luôn đồng hành cùng mình trong các dự án. Điều đó đã tạo động lực thêm, giúp tôi hoàn thành tốt mọi kế hoạch đề ra. Ngược lại, tôi vẫn luôn ý thức trách nhiệm của mình với gia đình. Giờ đây, tôi không chỉ giữ hình ảnh vì công chúng mà vì những cô công chúa nhỏ của mình nữa".

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Tổ ấm của nữ diễn viên Mẹ Ghẻ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, chia sẻ về công tác thiện nguyện của bản thân trong thời gian qua, Trịnh Kim Chi bộc bạch: "Nhìn thấy mọi người gặp khó khăn, tôi cầm lòng không được".

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Trịnh Kim Chi trải lòng về vấn đề từ thiện - Ảnh: Thanh Niên

Nữ diễn viên tâm sự thêm, bản thân cô hiểu được rằng chồng và con đã chịu nhiều thiệt thòi khi cô là người nổi tiếng. Cô cho hay, bản thân luôn cố gắng và tích cực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là các nghệ sĩ lớn tuổi. Đáng chú ý, nữ diễn viên khẳng định chắc nịch dù vướng phải những lùm xùm nhưng vẫn không nản lòng. 

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Nữ diễn viên từng kêu gọi sự giúp đỡ cho nghệ sĩ Thương Tín - Ảnh: Internet
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Ngoài ra, cô còn tích cực trong các hoạt động từ thiện, hỗ trợ những nguời có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Internet

Trước đó, Trịnh Kim Chi cũng là một trong những cãi tên đầu tiên bị nữ đại gia Đại Nam réo tên trong cuộc chiến từ thiện, sau Hoài Linh. Song chưa một lần mỹ nhân màn ảnh lên tiếng đáp trả, cô chọn im lặng và tiếp tục công tác thiện nguyện của mình.

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Từ khóa:   Trịnh Kim chi Trấn Thành Thủy Tiên

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