Được MTQ hỗ trợ biệt thự 5 tầng, Thương Tín bất ngờ xác nhận đã âm tính với COVID-19, 'mai kia sẽ đi tiêm'

Hậu trường 01/12/2021 14:48

Sau thời gian thông báo nhiễm COVID-19, ngày 1/12, NS Thương Tín chính thức xác nhận đã nhận kết quả âm tính.

Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ thông tin về nghệ sĩ Thương Tín khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Theo đó, nam tài tử xác nhận đã mắc Covid-19, đang trong thời gian chờ để được hỗ trợ điều trị.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết: "Ngay sau khi có số điện thoại, tôi đã gọi cho anh Thương Tín nhưng không gặp được. Sau đó, anh Thương Tín gọi lại cho tôi. Tôi bày tỏ ý muốn mời anh Thương Tín về chỗ tôi ở nhưng anh Thương Tín nói, anh bị mắc Covid 19 rồi. May mắn được một người bạn có người thân làm ở phòng khám nên đang chờ để được hỗ trợ điều trị. Anh Thương Tín nói, để anh điều trị xong Covid rồi tính. Anh Tín than với tôi là mấy ngày nay phải nhịn đói, không có tiền mua thức ăn. Tôi nghe mà xót quá".

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Vợ con Thương Tín đã bỏ đi - Ảnh: Internet

Sau thông tin trên, nhiều netizen đã tỏ ra vô cùng khó hiểu bởi trước đó 8 tháng, Thương Tín đã được hỗ trợ số tiền khủng lên đến 800 triệu cùng một chiếc xế hộp, nhưng hiện tại lại thông báo "rỗng túi". Tuy nhiên, vẫn có không ít MTQ đứng lên hỗ trợ. Cụ thể, một người bạn của nam diễn viên đã nhờ Thương Tín về ở trong căn biệt thự 5 tầng để tiện trông coi nhà cửa. Ngoài ra cũng có nhiều nhà hảo tâm khác ủng hộ tiền cho Thương Tín.

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Thương Tín tiều tụy trong căn phòng trọ chật hẹp - Ảnh: Internet

Đến hôm nay, 1/12, trao đổi với Tiền Phong, nam NS xác nhận đã nhận kết quả âm tính và sắp đoàn tụ với vợ con tại biệt thự. Thương Tín cho biết: "Tôi mới xét nghiệm và nhận được kết quả âm tính. Bây giờ đã được ra ngoài rồi. Tôi chưa tiêm mũi nào. Nhưng mai kia tôi sẽ đi tiêm mũi 1. Người ta hẹn rồi".

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Nam nghệ sĩ sẽ đi làm sau khi sức khỏe ổn định - Ảnh: Internet

Chia sẻ về tình hình sức khỏe sau khi mắc COVID-19, NS Thương Tín cho biết không bị ảnh hưởng nhiều nhưng do đột quỵ nhiều tháng trước nên chân vẫn bị tập tễnh, đi lại khó khăn. Nam diễn viên tiết lộ sắp tới sẽ đi làm kiếm tiền và đón vợ con về ở cùng. Nam tài tử bộc bạch: "Sau đột quỵ chân tôi hơi yếu, đi nhiều thì mệt. Tôi đi đóng phim được, Có phải đóng phim hành động đâu?".

Vợ Thương Tín đã về thăm chồng, dọn qua biệt thự 5 tầng để đoàn tụ cùng Thương Tín

Vợ Thương Tín đã về thăm chồng, dọn qua biệt thự 5 tầng để đoàn tụ cùng Thương Tín

Thương Tín cho biết trong những ngày qua, vợ con ông sống nhờ ở nhà họ hàng, đi giúp việc cho nhà người khác để lấy tiền trang trải cuộc sống.

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Từ khóa:   Thương Tín thương tín mắc covid-19 Thương Tín âm tính

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