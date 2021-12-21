Ngọc Trinh khoe nhà di động 2 tỷ sang - xịn - mịn, CĐM cười nắc nẻ 'sao nhìn giống xe cứu thương thế này!'

Hậu trường 21/12/2021 09:33

Mới đây, Ngọc Trinh đã đăng tải trên Tiktok clip khoe căn nhà di động mới tậu giá 2 tỷ đồng, nhưng hình như có gì đó sai sai.

Căn biệt thự 50 tỷ đồng của Ngọc Trinh từng làm cư dân mạng xôn xao một thời vì bên ngoài bề thế, bên trong sang trọng. Mới đây, nữ hoàng nội y lại còn sắm thêm một căn "nhà mới" nữa có giá 2 tỷ đồng.

Ngọc Trinh khoe nhà di động 2 tỷ sang - xịn - mịn, CĐM cười nắc nẻ 'sao nhìn giống xe cứu thương thế này!' - Ảnh 1

Thực chất, chiếc xe này là nhà di động được trang bị nội thất cơ bản, phù hợp với những người thường xuyên di chuyển hoặc thích đi du lịch. Chiếc xe của Ngọc Trinh có màu trắng, bên trong xe khá rộng rãi. 

Ngọc Trinh khoe nhà di động 2 tỷ sang - xịn - mịn, CĐM cười nắc nẻ 'sao nhìn giống xe cứu thương thế này!' - Ảnh 2

Ngọc Trinh khoe nhà di động 2 tỷ sang - xịn - mịn, CĐM cười nắc nẻ 'sao nhìn giống xe cứu thương thế này!' - Ảnh 3

Phía trước là 3 ghế ngồi (1 ghế lái), đằng sau là chiếc giường êm ái, bếp nấu nhỏ gọn và buồng vệ sinh, ngoài ra còn có các khoang chứa đồ. Sắm chiếc xe này, Ngọc Trinh dự định sẽ thường xuyên tổ chức những buổi cắm trại, đúng là tiện không gì bằng.

Ngọc Trinh khoe nhà di động 2 tỷ sang - xịn - mịn, CĐM cười nắc nẻ 'sao nhìn giống xe cứu thương thế này!' - Ảnh 4

Ngay lập tức dân mạng ùa vào khen ngay chiếc xe kiêm "nhà mới" siêu xịn và tiện nghi này của Ngọc Trinh. Tuy nhiên, màu trắng của chiếc xe khiến nhiều người liên tưởng đến... xe cứu thương. Một vài bình luận đáng chú ý của dân tình:

- Để màu này lúc đầu mình tưởng xe bệnh viện!

- Mới nhìn tưởng xe cứu thương ý.

- Vài hôm nữa là Ngọc Trinh trang trí thành nguyên cây màu hồng.

- Xịn quá nhưng nhìn tưởng xe cứu thương. 

- Đúng là người có tiền muốn gì cũng được. 

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