Vũ Khắc Tiệp thản nhiên đụng chạm 'vùng cấm' Ngọc Trinh, chính chủ phản ứng bất ngờ!

Hậu trường 16/12/2021 16:45

Dân tình lại được một phen “đỏ mặt” khi Vũ Khắc Tiệp lại có hành động đầy nhạy cảm với Ngọc Trinh, thái độ bất ngờ của “nữ hoàng nội y” cũng khiến nhiều người chú ý.

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp được khán giả biết đến là cặp bài trùng của Vbiz. Dù xác nhận chỉ là anh em thân thiết nhưng cả hai nhiều lần có những cử chỉ gần gũi vượt mức tình bạn. Vì thế mà dân tình không khỏi hoài nghi về mối quan hệ thực sự giữa "nữ hoàng nội y" và ông bầu nổi tiếng.

Vũ Khắc Tiệp thản nhiên đụng chạm 'vùng cấm' Ngọc Trinh, chính chủ phản ứng bất ngờ! - Ảnh 1
Loạt cử chỉ ngọt ngào của cả hai nhiều lần khiến dân tình bán tín bán nghi về một mối quan hệ "trên tình bạn" :Ảnh Internet

 Mới đây, ông bầu Vũ Khắc Tiệp đăng tải một clip quay lại cảnh cùng chân dài Trà Vinh chụp ảnh. Cặp đôi lên đồ xịn sò, tạo dáng ngọt ngào bên xế hộp đắt đỏ. Khi thấy đàn anh không tương tác mà quay mặt đi chỗ khác, Ngọc Trinh đã xoay đầu Vũ Khắc Tiệp lại và chất vấn: "Nhìn em nè, hết mê em rồi hả?". Ngay lập tức, Vũ Khắc Tiệp thẳng tay vỗ vào vòng 3 của "nữ hoàng nội y" để thay cho câu trả lời. Đây không phải là lần đầu tiên ông bầu có khoảnh khắc "bàn tay hư" với bạn thân nên Ngọc Trinh khá bình thản. Mặc dù biết mối quan hệ của Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp vô cùng thân thiết nhưng dân tình không khỏi đỏ mặt trước khoảnh khắc này.

Vũ Khắc Tiệp thản nhiên đụng chạm 'vùng cấm' Ngọc Trinh, chính chủ phản ứng bất ngờ! - Ảnh 2
Khoảnh khắc Vũ Khắc Tiệp có "bàn tay hư" với vòng 3 của Ngọc Trinh

 Nhiều lần CĐM cũng đã chứng kiến ông bầu có hành động táo bạo này với cô nàng. Cụ thể cũng mới đây trên kênh YouTube của Vũ Khắc Tiệp đăng tải một clip quay lại cảnh anh cùng dàn chân dài Venus tổ chức một bữa tiệc trà chiều trên du thuyền bên sông Sài Gòn ngay trước biệt thự mới xây dựng. Vũ Khắc Tiệp lại tiếp tục có hành động nhạy cảm với Ngọc Trinh. Cụ thể, khi “nữ hoàng nội y” đang ngồi ngắm cảnh, “ông bầu Venus” đã lập tức ngồi cạnh và vỗ mạnh vào vòng 3 của người đẹp.

Vũ Khắc Tiệp thản nhiên đụng chạm 'vùng cấm' Ngọc Trinh, chính chủ phản ứng bất ngờ! - Ảnh 3
Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy đây là hành động “quen thuộc” của Khắc Tiệp nhưng vẫn khiến dân tình vô cùng “đỏ mặt”. Đến Ngọc Trinh cũng có biểu cảm bất ngờ, “giật bắn mình” khi anh bạn thân có hành động táo bạo ngay trước máy quay đến vậy. Ở dưới phần bình luận, nhiều ý kiến bày tỏ sự không đồng tình với hành động khá phản cảm của Vũ Khắc Tiệp. Nhưng một số khác lại cho rằng, cả hai đã thân thiết nên hành động như vậy cũng không có gì là quá đáng.

Vũ Khắc Tiệp thản nhiên đụng chạm 'vùng cấm' Ngọc Trinh, chính chủ phản ứng bất ngờ! - Ảnh 4
Cứ đứng cạnh Ngọc Trinh là Vũ Khắc Tiệp lộ bàn tay hư với "nữ hoàng nội y"

 Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp vốn tri kỷ đã hơn 15 năm. Trong quá khứ, chính ông bầu quê Nam Định là người dìu dắt, giúp đỡ chân dài Trà Vinh từng bước ngồi lên vị trí "nữ hoàng nội y" như hiện tại. Từng có khoảng thời gian hẹn hò rồi chia tay, cho đến hiện tại cặp đôi vẫn giữ quan hệ bạn bè thân thiết, làm ăn với nhau.

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