CĐM phẫn nộ khi tiếp tục xuất hiện kênh Youtube trục lợi bất chấp, 'mượn danh' VTV đồn thổi Phi Nhung còn sống

Hậu trường 16/12/2021 11:17

Hiện, việc làm mang tính chất câu view, câu like liên quan đến cố ca sĩ Phi Nhung của kênh Youtube này đang bị CĐM lên án mạnh mẽ.

Mới đây nhất, một kênh Youtube đã đăng tải đoạn video với nội dung: “15/12: VTV chính thức lên tiếng Phi Nhung còn sống, yêu cầu truy nã gấp để xử lý ngay, lừa gạt dân". Nội dung trong đoạn video đưa tin về việc cố ca sĩ Phi Nhung vẫn đang nằm điều trị.

CĐM phẫn nộ khi tiếp tục xuất hiện kênh Youtube trục lợi bất chấp, 'mượn danh' VTV đồn thổi Phi Nhung còn sống - Ảnh 1

Ngay lập tức thông tin này đã khiến người hâm mộ và cộng đồng mạng phẫn nộ, bởi cố ca sĩ Phi Nhung thực sự đã ra đi và VTV hoàn toàn không hề đăng những thông tin sai sự thật này. CĐM chỉ trích kênh Youtube đang cố ý câu like kiếm fame “bẩn”.

Sự thật, đoạn video được kênh này đăng tải cắt ra từ clip cũ của Phi Nhung. Phân cảnh này nữ ca sĩ đang đóng vai bệnh nhân và được chữa trị bởi đội ngũ y bác sĩ.

CĐM phẫn nộ khi tiếp tục xuất hiện kênh Youtube trục lợi bất chấp, 'mượn danh' VTV đồn thổi Phi Nhung còn sống - Ảnh 2
Cố ca sĩ Phi Nhung: Ảnh Internet

Đông đảo người dùng mạng tỏ ra phẫn nộ trước hành động của kênh Youtube cũng như một số bộ phận người dùng mạng khác khi bịa đặt những câu chuyện nhằm trục lợi cá nhân. Những thông tin bịa đặt như trên sẽ khiến khán giả hiểu nhầm và gây tổn thương tinh thần cho gia đình cố ca sĩ Phi Nhung.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên những tin đồn liên quan tới việc cố ca sĩ Phi Nhung "giả chết" lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dù những tin đồn này xuất hiện liên tục nhưng đại đa số netizen đều không hề tin, mà đều bày tỏ sự phẫn nộ khi một số người lấy việc người đã khuất ra đề "câu view".

Không còn sự đồng hành của Phi Nhung, con gái nuôi cố ca sĩ sống tự lập, vừa bán hàng online vừa phụ giúp quán chay

Không còn sự đồng hành của Phi Nhung, con gái nuôi cố ca sĩ sống tự lập, vừa bán hàng online vừa phụ giúp quán chay

Tuyết Nhung là một trong 3 cô con gái nuôi theo sự nghiệp cầm MIC giống cố ca sĩ Phi Nhung. Hiện, sau khi mẹ nuôi qua đời, giọng ca trẻ tự lập và làm nhiều việc để kiếm thêm thu nhập.

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