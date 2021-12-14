Mạnh Quỳnh nghẹn ngào: 'Phi Nhung đi hát cả đêm, hát tới 6 giờ sáng không ngủ, bay về Sài Gòn làm tiếp'

"Mỗi ca sĩ đều có một điểm đáng quý, riêng Phi Nhung thì có vô số điểm. Tôi nhìn thấy ở Phi Nhung có rất nhiều điểm đáng quý. Tuy nhiên, tôi khâm phục Phi Nhung một điểm duy nhất là vô cùng chịu khó, làm ngày làm đêm, không ngày nào nghỉ ngơi, lúc nào cũng làm.

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung được ví như là "người tình" của nhau trên sân khấu âm nhạc . Vì vậy, sự ra đi của Phi Nhung cũng khiến Mạnh Quỳnh không tránh khỏi sự xót xa, bàng hoàng. Mới đây, trong một livestream, ca sĩ Mạnh Quỳnh bộc bạch đôi điều khiến anh khâm phục nhất ở ca sĩ Phi Nhung. Theo đó, anh cũng không giấu được xúc động nói:

Vừa tới sân bay tại Sài Gòn, Phi Nhung phi thẳng tới studio để make up rồi quay luôn trong đó. Công việc liên tiếp như thế kéo dài mấy ngày liền nhưng Phi Nhung không hề mệt mỏi, than phiền hay đổ bệnh, vẫn cứ làm quần quật.

Tôi từng đi hát với Phi Nhung trên khắp thế giới và một thời gian về Việt Nam đi show chung, sinh hoạt cùng Phi Nhung mới thấy cô ấy có sức khỏe phi thường và vô cùng chịu khó. Phi Nhung có thể hát cả đêm, hát từ điểm nọ sang điểm kia, cả chục điểm diễn, hát tới 6 giờ sáng không ngủ, bắt xe ra luôn sân bay, bay từ Hà Nội về Sài Gòn.

Hơn nữa, Phi Nhung có tính chịu đựng rất cao. Nếu là người khác sẽ có lúc kêu mệt, muốn ngủ một chút lấy sức nhưng Phi Nhung vẫn cứ làm, không kêu ca gì cả. Đó là sức làm việc kiên cường, lao động không mệt mỏi".

Mạnh Quỳnh cho hay: 'Nếu là người khác sẽ có lúc kêu mệt, muốn ngủ một chút lấy sức nhưng Phi Nhung vẫn cứ làm, không kêu ca gì cả' - Ảnh: Internet

Không chỉ Mạnh Quỳnh nhận định về sức làm việc phi thường, chăm chỉ của Phi Nhung mà danh ca Thanh Lan cũng chia sẻ thêm:

"Trong hậu trường, Phi Nhung lúc nào cũng tất ta tất tưởi, lao đến như gió rồi lại lao đi không có thời gian nghỉ ngơi, rất bận rộn. Điều đó cho thấy sức khỏe của Phi Nhung rất tốt nên mới chịu được áp lực công việc như vậy. Chưa kể, Phi Nhung còn đam mê với nghề nên mới chạy tới mọi nơi, mọi chỗ để diễn mà không thấy mệt".

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung là cặp 'người tình' sân khấu được nhiều người hâm mộ yêu mến - Ảnh: Internet

Tiếp đó, ca sĩ Mạnh Quỳnh trình diễn trước khán giả ca khúc Thiệp hồng anh viết tên em. Trước khi hát, anh tâm sự:

"Đáng lẽ ra, tính theo lịch là Phi Nhung đã về Mỹ và hát cùng tôi cho liveshow của Thúy Nga cách đây ít hôm. Tôi và Phi Nhung cùng giám đốc Thúy Nga đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau về việc hát bài gì, song ca ra sao. Chúng tôi chọn hát bài Thiệp hồng anh viết tên em, còn gửi hết cho ban nhạc phối xong để chuẩn bị thu âm. Tôi chỉ đợi Phi Nhung về Mỹ là thu âm.

Tuy nhiên, Phi Nhung đã không về mà chọn ở lại Việt Nam để làm từ thiện rồi qua đời.

Mạnh Quỳnh cho biết rất khâm phục sức làm việc phi thường của Phi Nhung - Ảnh: Internet

Sau đó, tôi định sẽ hát ca khúc này một mình, nhưng giám đốc trung tâm bảo chương trình cần song ca nên mời chị Hương Thủy thay thế Phi Nhung. Tôi thấy thế liền đổi sang bài khác để song ca cùng chị Hương Thủy.

Sau khi Phi Nhung qua đời, tôi đi hát show nhiều nơi và cũng hát bài Thiệp hồng anh viết tên em nhưng chỉ hát một mình để tưởng nhớ Phi Nhung, không song ca cùng ai khác".