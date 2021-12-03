Cháu ngoại Phi Nhung bập bẹ nói tiếng Việt nhưng thốt lên một câu bất ngờ khiến ai nấy 'rưng rưng nước mắt'

Hậu trường 03/12/2021 08:46

Chia sẻ của cháu ngoại Phi Nhung trên livestream mới đây đã khiến bất kỳ ai nghe qua cũng không khỏi xót thương.

Thời gian vừa qua, những thông tin xoay quanh cố ca sĩ Phi Nhung vẫn nhận nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đặc biệt là cuộc sống của con gái ruột Phi Nhung cũng như các cháu ngoại sau sự ra đi đột ngột.

Được biết, Wendy Phạm - con gái Phi Nhung hiện có 2 con, bé đầu 9 tuổi tên Nathan và bé thứ 2 là Nicholai vừa tròn 1 tuổi. Xót thương hơn cả là nhóc tì Nicholai khi từ lúc chào đời đến nay, không có cơ hội để gặp mặt bà ngoại do xa cách địa lý cũng như dịch bệnh kéo dài.

Cháu ngoại Phi Nhung bập bẹ nói tiếng Việt nhưng thốt lên một câu bất ngờ khiến ai nấy 'rưng rưng nước mắt' - Ảnh 1
Cháu ngoại đầu mà Phi Nhung rất thương yêu - Ảnh: Internet

Mới đây, Wendy cùng cậu con trai Nathan đã tổ chức buổi livestream nói chuyện với khán giả. Trong buổi livestream, gây chú ý với cậu nhóc mới nói được tiếng Việt lơ lớ, tính cách vui vẻ dễ thương khiến khán giả phần nào bồi hồi.

Thuở sinh thời, tâm nguyện của Phi Nhung là cả hai cháu đều phải biết và nói được tiếng Việt, thế nên vợ chồng Wendy dù bận rộn cách mấy cũng kèm thêm "tiếng mẹ đẻ" cho các con. Trong lúc trò chuyện, cháu ngoại của cố ca sĩ còn ngây thơ thốt lên: "Con nhớ bà ngoại rất nhiều". Câu nói này này không chỉ khiến Wendy bất ngờ mà nhiều khán giả khác đang xem livestream cũng "cay khóe mắt".

Cháu ngoại Phi Nhung bập bẹ nói tiếng Việt nhưng thốt lên một câu bất ngờ khiến ai nấy 'rưng rưng nước mắt' - Ảnh 2
Gia đình Wendy trong đám tang của Phi Nhung ở Mỹ - Ảnh: Internet

Nghe vậy, Wendy hỏi con trai nhớ bà ngoại đến cỡ nào, cậu bé trả lời hồn nhiên: "Nhớ đến 100 lần". Chưa dừng lại ở đó, cháu ngoại của Phi Nhung còn tiết lộ: "Ngoại hay dẫn con đi chơi, đi mua sắm, đút cơm cho con ăn. Mỗi lần con hư, ngoại chỉ la mẹ Wendy". 

Nathan còn nhắc lại lời hứa của bà ngoại chưa kịp thực hiện là mua quà giáng sinh khiến khán giả không khỏi xót thương. Được biết, ước mơ của anh bạn nhỏ là trở thành cảnh sát. Đích thân Phi Nhung cũng từng dặn dò con gái phải gửi cháu ngoại đi lính để quen với nếp sống kỷ luật và sự tự lập, từ đó trở nên mạnh mẽ và đương đầu với khó khăn khi đã trưởng thành sau này.

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Từng nhiều lần chia sẻ trước truyền thông, Phi Nhung vô cùng tự hào về cậu con trai nuôi này.

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