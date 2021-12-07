Danh ca Thanh Tuyền nghẹn ngào: 'Phi Nhung đã sống một cuộc đời đáng sống, ra đi rồi mọi người vẫn yêu thương, tiễn đưa'

Hậu trường 07/12/2021 13:59

"Trong lòng tôi, Phi Nhung mãi mãi là một đứa con, dù con không còn trên đời nữa" – danh ca Thanh Tuyền nói.

Vừa qua, thông tin Phi Nhung ra đi vì mắc Covid-19 sau thời gian xung phong đi từ thiện, hỗ trợ cho bà con mùa dịch khiến người hâm mộ, đồng nghiệp, bạn bè không khỏi xót xa. Mới đây, trên kênh Youtube của anh họ cố ca sĩ cũng bất ngờ đăng tải một clip quay lại những lời chia sẻ của các nghệ sĩ về Phi Nhung trong hậu trường một đêm nhạc.

Trong đoạn clip đăng tải, danh ca Thanh Tuyền xúc động nói: "Từ lúc Phi Nhung ra đi tới giờ, lúc nào tôi cũng nhớ con. Phi Nhung đã kêu tôi là mẹ rồi thì đương nhiên một người mẹ sẽ luôn nhớ về con mình. Hơn nữa, tôi lại là một Phật tử, nên trong lòng tôi, Phi Nhung chưa bao giờ ra đi. Chẳng riêng gì tôi, tất cả khán giả đều thương Phi Nhung.

Danh ca Thanh Tuyền nghẹn ngào: 'Phi Nhung đã sống một cuộc đời đáng sống, ra đi rồi mọi người vẫn yêu thương, tiễn đưa' - Ảnh 1
Phi Nhung ra đi để lại nhiều niềm thương tiếc - Ảnh: Internet

Như vậy, ít ra Phi Nhung đã sống một cuộc đời đáng sống, để khi ra đi rồi vẫn được mọi người yêu thương, tiễn đưa. Tất cả đều có duyên nợ với nhau. Tôi chỉ mong Phi Nhung được thanh thản. Dù sao cõi này cũng là cõi tạm, nên thôi, cứ coi như Phi Nhung đi sớm về sớm, đi trễ về trễ, đừng nghĩ tới chuyện sinh lão bệnh tử nữa.

Trong lòng tôi, Phi Nhung mãi mãi là một đứa con, dù con không còn trên đời nữa. Mỗi lần nhớ Phi Nhung, tôi lại lên mạng xem hình ảnh của con, nghe con hát là ấm lòng rồi. Coi như con vẫn ở bên mình, đâu có chết đâu.

Danh ca Thanh Tuyền nghẹn ngào: 'Phi Nhung đã sống một cuộc đời đáng sống, ra đi rồi mọi người vẫn yêu thương, tiễn đưa' - Ảnh 2
Danh ca Thanh Tuyền nghẹn ngào khi nhắc đến Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip

Còn với những người chưa hiểu Phi Nhung thì thôi, coi như nghĩa tử nghĩa tận. Cháu nó đã đi rồi, nên cầu nguyện cho nó chứ đừng chỉ trích, nói này nói nọ. Cuộc đời này dù đúng hay sai thì Phi Nhung cũng là một người nghệ sĩ đem tiếng hát đến cho mọi người. Chúng ta hãy nhớ về một người với những gì tích cực nhất, đẹp nhất. 

Chúng ta nên sống với nhau bằng sự bao dung và dừng lại mọi sự phê phán. Tấm huy chương nào cũng có mặt trái mặt phải. Hãy dành cho nhau những gì ấm áp, đẹp hơn để thương tất cả các nghệ sĩ. Lúc còn sống, có những điều Phi Nhung không nói với ai, chỉ nói với tôi. Tôi sống để dạ, chết mang theo, đâu thể nói ra được. Tôi chỉ biết, Phi Nhung là người ca sĩ tôi thương, thương vì con sống có ý chí, biết phấn đấu và dám sống như một cây cỏ, bị người ta đạp xuống cũng ráng vươn lên mà sống".

Danh ca Thanh Tuyền nghẹn ngào: 'Phi Nhung đã sống một cuộc đời đáng sống, ra đi rồi mọi người vẫn yêu thương, tiễn đưa' - Ảnh 3
Quang Lê cũng tâm sự đôi điều về nguyện vọng của anh khi nhắc đến Phi Nhung - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh những lời chia sẻ xúc động của danh ca Thanh Tuyền, ca sĩ Quang Lê cũng tâm sự đôi điều về nguyện vọng của anh khi nhắc đến Phi Nhung: "Tôi có rất nhiều kỷ niệm với Phi Nhung. Ở bên Mỹ, Phi Nhung là của Mạnh Quỳnh, còn về Việt Nam, Phi Nhung là của tôi vì chúng tôi có rất nhiều cơ hội làm việc với nhau.

Nhưng thôi, tôi không nhắc lại nữa vì đó là những kỷ niệm đã qua. Bây giờ Nhung đã về nơi xa. Tôi nguyện cầu Phi Nhung về cõi Phật bình an, ở mấy năm rồi lại về độ lại cho showbiz. Chứ mấy năm nay showbiz đau thương quá. Phi Nhung có visa rồi nên cứ đi lại giữa Mỹ và Việt Nam vô tư, rồi độ cho showbiz cả hai nơi".

Anh họ ít người biết lên tiếng về mối quan hệ với Phi Nhung, chi tiết nhắc đến Wendy khiến nhiều người xúc động

Anh họ ít người biết lên tiếng về mối quan hệ với Phi Nhung, chi tiết nhắc đến Wendy khiến nhiều người xúc động

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, người anh họ kiêm quản lý của Phi Nhung đã có những chia sẻ bất ngờ về cố ca sĩ và con gái ruột Wendy Phạm.

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