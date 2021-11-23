Mạnh Quỳnh ẩn ý việc 'để tang' 3 tháng cho 'người tình âm nhạc' Phi Nhung vì thường xuyên làm điều này!

Hậu trường 23/11/2021 13:52

Mạnh Quỳnh lý giải nguyên nhân mặc trang phục màu đen trong những lần đi diễn gần đây.

Gần trọn 2 tháng ngày Phi Nhung ra đi nhưng Mạnh Quỳnh dường như chưa nguôi ngoay được nỗi đau. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ thường xuyên đăng tải khoảnh khắc hoài niệm về tri kỷ khiến nhiều người hâm mộ vô cùng cảm động. 

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Mạnh Quỳnh có bài đăng tải kể lại câu chuyện đi diễn và được fan tặng đồ vest. Nam ca sĩ bày tỏ: "Hôm qua Mạnh Quỳnh hát cho ở thành phố Orlando, bang Florida có rất nhiều khán giả đến chụp hình lưu niệm và giao lưu ngắn với Mạnh Quỳnh.

Có một bác gái chắc cũng độ tuổi mẹ của Quỳnh đến trò chuyện và hỏi Quỳnh mặc đồ veston size mấy để bác ấy tặng Quỳnh một bộ vì bác nói con trai của bác ở Việt Nam có tiệm may đồ veston nam đẹp lắm. Bác khen Mạnh Quỳnh mặc đồ đẹp và rất lịch sự (sướng quá đi). Quỳnh cảm ơn bác và chào bác vì có khán giả khác đến muốn chụp hình với Quỳnh".

Mạnh Quỳnh ẩn ý việc 'để tang' 3 tháng cho 'người tình âm nhạc' Phi Nhung vì thường xuyên làm điều này! - Ảnh 1
Bài đăng trên trang cá nhân của Mạnh Quỳnh - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, giọng ca Căn nhà màu tím còn giải đáp thắc mắc của fan về câu hỏi tại sao thời gian gần đây đi diễn chỉ toàn mặc trang phục màu đen. Mạnh Quỳnh nghẹn ngào: "Trước khi bác quay đi bác còn hỏi thêm một câu: "Mạnh Quỳnh ơi! Bác theo dõi những sô diễn gần đây bác thấy con thường mặc đồ vest đen, áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen, con tính đổi tông hả?".

Quỳnh chỉ cười nhẹ và trả lời nhanh với bác là Quỳnh còn mặc như vậy một tháng rưỡi nữa Bác ơi! Bác ấy quay đi nhưng có vẻ vẫn còn thắc mắc vì câu trả lời của Quỳnh! Hết!".

Mạnh Quỳnh ẩn ý việc 'để tang' 3 tháng cho 'người tình âm nhạc' Phi Nhung vì thường xuyên làm điều này! - Ảnh 2
Mạnh Quỳnh cho biết sẽ mặc đồ đen đi diễn thêm 1 tháng rưỡi nữa - Ảnh: FBNV

Dù nam ca sĩ không nói rõ lý do mặc vest đen suốt thời gian qua nhưng những người hâm mộ tiếng hát Mạnh Quỳnh - Phi Nhung đều ngầm hiểu anh đang "để tang" cho người tình âm nhạc. Trong các bài viết gần đây, dưới phần bình luận, khán giả luôn để lại lời động viên, an ủi nam ca sĩ cố vượt qua nỗi đau.

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Mới đây, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có những chia sẻ khoảng thời gian sau khi Phi Nhung mất và sự an ủi từ bà xã của mình.

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