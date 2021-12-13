Giao Linh hé lộ lí do Phi Nhung không thể làm con dâu mình, nói rõ 'bản chất' của cố ca sĩ

Trong một buổi livestream gần đây, danh ca Giao Linh đã chia sẻ về cố ca sĩ Phi Nhung.

Mới đây, trong một buổi livestream, nữ danh ca Giao Linh em cố ca sĩ Phi Nhung như con gái nuôi. Nữ danh ca nói về hình ảnh Phi Nhung trong lòng mình một cách trân trọng: "Phi Nhung là đứa sống rất hiền lành, tốt bụng, nhân hậu và có tình nghĩa nên được rất nhiều người giúp đỡ. Con đường đi của Phi Nhung nếu nói chông gai thì không đúng lắm vì có rất nhiều quý nhân phù trợ, giúp đỡ về chuyện nọ, chuyện kia. Bản thân tôi không có nhiều vật chất để giúp Phi Nhung nhưng cũng giúp bằng cách chỉ cho con kỹ thuật, cách hát sao cho đúng, hay". Là một người sống có tình nghĩa, ca sĩ Phi Nhung luôn được mọi người yêu mến, thường xuyên giúp đỡ. Trên thực tế, Phi Nhung từng được rất nhiều người giúp đỡ trong cuộc sống.

Nữ danh ca Giao Linh và ca sĩ Phi Nhung lúc sinh thời - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nữ danh ca đã lần đầu hé lộ lí do cố ca sĩ Phi Nhung không kết hôn với con trai bên chồng mình, dù cả hai từng có tình cảm yêu đương. Cô bộc bạch: "Nhà tôi ở San Jose, mỗi lần Phi Nhung tới đây biểu diễn tôi đều bảo con ở lại nhà mình cho tiện và đỡ tốn kém. Có một thời gian, Phi Nhung ở nhà tôi rất lâu. Chính vì thế, giữa Phi Nhung và con trai bên chồng tôi đã nảy sinh tình cảm.

"Con trai nhà tôi nói rằng Phi Nhung là nghệ sĩ, con không giữ được. Con không đủ bản lĩnh giống ba để giữ được một người nghệ sĩ như mẹ. Nghệ sĩ thường đi đây đi đó, quen biết nhiều người nên con sợ không giữ được", nữ danh ca chia sẻ. Phi Nhung và con trai bên chồng của nữ danh ca từng có tình cảm với nhau - Ảnh: Internet Vậy nên, con trai của nữ danh ca và Phi Nhung từ đó về sau coi nhau như anh em. Cô tiết lộ thêm: "Tôi thì bảo Phi Nhung, thôi làm dâu không được thì làm con gái. Từ đó trở đi, mỗi lần Phi Nhung lên nhà tôi đều có con trai đi đưa đón, chăm sóc, lo liệu mọi thứ. Tôi biết Phi Nhung mất mẹ từ sớm nên tôi thương lắm, coi như con gái và luôn muốn Phi Nhung là một thành viên trong gia đình mình". Chuyện Phi Nhung có tình cảm với con trai nhà Giao Linh đã được nhắc đến khá lâu nhưng lí do không đến với nhau bây giờ mới được nữ danh ca chia sẻ.

Mạnh Quỳnh lần đầu trải lòng về tin đồn đột quỵ sau khi ca sĩ Phi Nhung mất Mới đây, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có dịp trải lòng về những kỷ niệm với "người tình sân khấu" Phi Nhung.

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