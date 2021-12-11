Mạnh Quỳnh lần đầu trải lòng về tin đồn đột quỵ sau khi ca sĩ Phi Nhung mất

Mới đây, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có dịp trải lòng về những kỷ niệm với "người tình sân khấu" Phi Nhung.

Mới đây, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh không ngại nhắc đến "người tình sân khấu" - cố ca sĩ Phi Nhung bởi trước đó, cả hai từng có những màn kết hợp ăn ý trên sân khấu.

Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng thừa nhận dù hợp tác ăn ý trên sân khấu song anh và Phi Nhung cũng xảy ra không ít mâu thuẫn khi làm việc chung. Thậm chí, cả hai từng "thề thốt" sẽ không hát cùng nhau nữa.

Mạnh Quỳnh lần đầu lên tiếng về những tin đồn sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Mạnh Quỳnh chia sẻ thêm thời gian gần đây, anh vướng phải những tin đồn thất thiệt sau khi Phi Nhung qua đời. Những tin đồn này đã khiến cuộc sống của anh bị ảnh hưởng khá nhiều. Nam ca sĩ cho biết không có chuyện anh đã dọn nhà đến gần nơi ở của Wendy Phạm (con gái ruột Phi Nhung).

Ngoài ra, thông tin anh đột quỵ, suy sụp cũng chỉ là tin đồn thất thiệt. Nam ca sĩ bộc bạch: Rất là phi lý. Không hiểu tại sao lại có thông tin như vậy. Tôi đi đến đâu khán giả cũng hỏi. Đó là điều tôi rất buồn. Thôi thì khán giả thương, còn để ý, chú tâm đến mình thì mình nên mừng. Nhưng không phải sự đồn thổi như vậy làm tôi vui đâu".

Nam ca sĩ hé lộ những kỷ niệm với 'người tình sân khấu' Phi Nhung - Ảnh: Internet

Đồng thời, nam ca sĩ cũng phủ nhận thông tin sẽ trình diễn một ca khúc với con gái Phi Nhung mà dân mạng đồn thổi. Theo chia sẻ, Mạnh Quỳnh anh chưa gặp lại Wendy Phạm từ sau đợt tang lễ của đồng nghiệp được tổ chức ở Mỹ cho đến nay.

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