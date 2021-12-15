Cuộc sống của 'họa mi núi rừng' Siu Black ở tuổi 54 khiến khán giả xót xa: Nợ nần còn 'đeo bám', người mang nhiều bệnh vẫn làm lụng nuôi con cháu

Hậu trường 15/12/2021 09:34

Siu Black ở tuổi 54 vẫn nợ nần, sức khỏe yếu nhưng vẫn nuôi cả con lẫn cháu. Nữ ca sĩ làm tất cả mọi thứ tốt nhất cho các con.

Siu Black nổi tiếng khi theo đuổi dòng nhạc rock và có phong cách biểu diễn đầy máu lửa, tự tin trước đám đông. Ở thời kì đỉnh cao sự nghiệp, giọng ca 6x được phong danh là "họa mi núi rừng". Không chỉ có những sản phẩm âm nhạc ghi dấu ấn tên tuổi, từng tổ chức liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát đầy hoành tráng... Siu Black còn từng đắt show làm giám khảo các cuộc thi ca hát trên truyền hình.

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 Hiện nữ ca sĩ đã gầy đi trông thấy - Ảnh: Internet

Tuy nhiên đến năm 2013, thông tin cô làm ăn thua lỗ đến mức vỡ nợ gây xôn xao trong dư luận. Có thời điểm, Siu Black vừa đi diễn vừa bị chủ nợ bao vây dưới khán đài.

Đột ngột vướng sóng gió, ca sĩ "Em muốn sống bên anh trọn đời" phải tạm "ở ẩn" để lánh thị phi. Đến khi mọi chuyện tiền bạc được giải quyết ổn thỏa, cô mới đi hát trở lại nhưng sức hút không được như xưa.

Vài năm trở lại đây, Siu Black sống chủ yếu sống ở quê nhà và thỉnh thoảng lên TP.HCM để diễn. 

Không thể làm những công việc quá nặng nhọc vì hiện đã 54 tuổi, cộng thêm mắc một số bệnh như cao huyết áp, khớp, tiểu đường... song cô vẫn phụ giúp 2 cậu con trai và 2 con cô dâu việc trông cháu, nấu nướng hay cắt rau cho heo những lúc rảnh rỗi.

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 Siu Black làm nhiều nghề để mưu sinh - Ảnh: Internet

Mới đây, trao đổi với pv Pháp luật và Bạn đọc, cô thừa nhận đang gặp khó khăn về kinh tế vì ở nhà phòng chống dịch quá lâu. Trong năm 2021, Siu Black cũng đã vay số tiền 700 triệu từ nguồn vay của nhà nước để xây nhà.

Cô giải thích rằng, do con út đến độ tuổi lấy vợ, muốn về ở với mẹ nên Siu Black cố gắng vay mượn để hoàn thành nhà riêng chứ không thể ở ké nhà chị gái như trước kia.

Mỗi tháng, Siu Black vẫn cố gắng xoay sở để trả cả tiền gốc và tiền lãi, cô cho rằng phải mạo hiểm thì mới có nhà để ở và sẽ trả nợ từ từ.

Hiện tại giọng ca đình đám một thời đang ở với cả 2 cậu con trai ruột, 2 con dâu và các cháu. Cô không ngại kể rằng: "Tôi nuôi con từ nhỏ cho đến bây giờ, tôi nuôi cả vợ, cả con chúng nó luôn cũng cảm thấy bình thường.

Một mình tôi làm mà nuôi cả gia đình cũng thấy nhẹ nhàng lắm. Vì mình làm đều đều. Chỉ khi có dịch bệnh thì việc đi diễn và bao nhiêu chương trình đều phải dừng lại. Tôi quen bao bọc các con, trong khi bây giờ chúng nó già rồi, đứa lớn chuẩn bị có đứa con thứ 2 rồi. Nhưng tôi thấy vui vì điều đó. Tôi chỉ có 2 thằng con thôi và luôn muốn 2 anh em phải luôn yêu thương nhau".

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