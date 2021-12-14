Lệ Quyên báo ‘tin vui’ sau thời gian dài chờ đợi, cộng đồng mạng liên tục chúc mừng

Hậu trường 14/12/2021 18:10

Trước “tin vui” Lệ Quyên chia sẻ, khán giả không khỏi mừng rỡ, đồng loạt gửi lời chúc mừng.

Chiều ngày 14/12, cư dân mạng được dịp “rần rần” khi Lệ Quyên bất ngờ báo tin vui trong công việc. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cập nhật hình ảnh poster kèm dòng chia sẻ ngắn:

“Đây là điều tuyệt vời nhất vì sân khấu Không Tên đã được sáng đèn trở lại. Quyên sẽ thắp sáng đêm Noel và hát cho thoả thích, bõ nhung nhớ nhiều tháng nay, mọi người ơi, đêm Noel ở Không Tên. 112 Lê Thánh Tôn, quận 1 nha. Số điện thoại quen thuộc 02838273778. Love love love”.

Lệ Quyên báo ‘tin vui’ sau thời gian dài chờ đợi, cộng đồng mạng liên tục chúc mừng - Ảnh 1

Nữ ca sĩ hào hứng cho biết cô sẽ chính thức trở lại với sân khấu của phòng trà Không Tên sau nửa năm tạm ngưng hoạt động do dịch bệnh căng thẳng. Đặc biệt, sân khấu sẽ được sáng đèn vào đúng đêm giáng sinh sắp tới với chủ đề Hai mùa Noel hứa hẹn sẽ đem đến một đêm nhạc bùng nổ.

Lệ Quyên báo ‘tin vui’ sau thời gian dài chờ đợi, cộng đồng mạng liên tục chúc mừng - Ảnh 2
Khán giả đồng loạt chúc mừng cô ca sĩ

Ngay khi vừa báo tin vui, cô đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng tới Lệ Quyên và bày tỏ sự hào hứng, phấn khích. Được biết, phòng trà Không Tên là địa điểm quen thuộc để Lệ Quyên thỏa sức ca hát, giao lưu với người hâm mộ. Ngoài ra, nơi đây cũng thường xuyên chào đón loạt nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà,…

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