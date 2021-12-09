Sau gần 10 ngày vướng tin đồn mắc COVID-19, chồng cũ Lệ Quyên 'tái xuất', kèm dòng trạng thái ẩn ý '1 tuần bế quan luyện công'

Hơn 1 tuần kể từ khi vướng tin đồn dương tính Covid-19, chiều 9/12, chồng cũ Lệ Quyên - đại gia Đức Huy bất ngờ tái xuất mạng xã hội.

Tối 25/11, con trai Lệ Quyên - bé Kỳ Anh bất ngờ có bài đăng gây náo loạn mạng xã hội. Cụ thể, cậu bé thông báo tin bố mình là đại gia Đức Huy đã nhiễm Covid-19. Trên trang Instagram cá nhân, Kỳ Anh viết: "My dad got Covid-19" (Tạm dịch: Bố tôi đã nhiễm Covid-19).

Bài đăng khiến nhiều người hoang mang trước đó - Ảnh chụp màn hình

Sau khi bài viết đăng tải, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của doanh nhân Đức Huy. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chỉ vài giờ sau khi đăng tải, Kỳ Anh đã nhanh chóng xóa bài viết.

Điều đáng nói hơn cả là hình ảnh kết quả test nhanh âm tính Covid-19, được cho là của bản thân, mẹ, cũng như Lâm Bảo Châu vài hôm trước đó được cậu bé đăng tải cũng đã biến mất khỏi trang, không hiểu vì lý do gì.

Kết quả test nhanh cũng đã bị ẩn hoặc xóa khỏi trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Đến hôm nay, 9/12, chồng cũ Lệ Quyên đã xuất hiện trên MXH sau thời gian im ắng hậu tin đồn mắc Covid-19.

Nam doanh nhân chia sẻ clip ghi lại khoảnh khắc phiêu theo ca khúc Anh Còn Nợ Em và đính kèm dòng trạng thái: "Đi giải ngố sau 1 tuần bế quan luyện công".

Nam doanh nhân thoải mái phiêu theo nhạc - Ảnh cắt từ clip

Dù chồng cũ Lệ Quyên không nhắc đến chuyện mắc Covid-19, song qua hình ảnh đăng tải, cư dân mạng có thể thấy tình hình hiện tại của nam doanh nhân rất tốt, không có vấn đề gì đáng lo ngại.

Lệ Quyên tích cực khoe dáng hậu tin đồn mang thai với tình trẻ Lệ Quyên đăng ảnh khoe body quyến rũ, động thái này được cho là hành động đáp trả lại tin đồn cô mang bầu đang được lan truyền trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-gan-10-ngay-vuong-tin-don-mac-covid-19-chong-cu-le-quyen-tai-xuat-kem-dong-trang-thai-an-y-1tuan-be-quan-luyen-cong-440653.html