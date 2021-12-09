Sau gần 10 ngày vướng tin đồn mắc COVID-19, chồng cũ Lệ Quyên 'tái xuất', kèm dòng trạng thái ẩn ý '1 tuần bế quan luyện công'

Hơn 1 tuần kể từ khi vướng tin đồn dương tính Covid-19, chiều 9/12, chồng cũ Lệ Quyên - đại gia Đức Huy bất ngờ tái xuất mạng xã hội.
- Động thái khó hiểu của con trai Lệ Quyên khi thông báo bố nhiễm Covid-19 giữa đêm, chuyện gì đây?
- Cuối cùng cũng tìm thấy 50 triệu khiến Lệ Quyên vướng nghi vấn ăn chặn tiền từ thiện
Tối 25/11, con trai Lệ Quyên - bé Kỳ Anh bất ngờ có bài đăng gây náo loạn mạng xã hội. Cụ thể, cậu bé thông báo tin bố mình là đại gia Đức Huy đã nhiễm Covid-19. Trên trang Instagram cá nhân, Kỳ Anh viết: "My dad got Covid-19" (Tạm dịch: Bố tôi đã nhiễm Covid-19).
Sau khi bài viết đăng tải, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của doanh nhân Đức Huy. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chỉ vài giờ sau khi đăng tải, Kỳ Anh đã nhanh chóng xóa bài viết.
Điều đáng nói hơn cả là hình ảnh kết quả test nhanh âm tính Covid-19, được cho là của bản thân, mẹ, cũng như Lâm Bảo Châu vài hôm trước đó được cậu bé đăng tải cũng đã biến mất khỏi trang, không hiểu vì lý do gì.
Đến hôm nay, 9/12, chồng cũ Lệ Quyên đã xuất hiện trên MXH sau thời gian im ắng hậu tin đồn mắc Covid-19.
Nam doanh nhân chia sẻ clip ghi lại khoảnh khắc phiêu theo ca khúc Anh Còn Nợ Em và đính kèm dòng trạng thái: "Đi giải ngố sau 1 tuần bế quan luyện công".
Dù chồng cũ Lệ Quyên không nhắc đến chuyện mắc Covid-19, song qua hình ảnh đăng tải, cư dân mạng có thể thấy tình hình hiện tại của nam doanh nhân rất tốt, không có vấn đề gì đáng lo ngại.