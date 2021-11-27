Động thái khó hiểu của con trai Lệ Quyên khi thông báo bố nhiễm Covid-19 giữa đêm, chuyện gì đây?

Hậu trường 27/11/2021 09:04

Dòng trạng thái của con trai Lệ Quyên gây hoang mang mạng xã hội lúc nửa đêm.

Tối 25/11, con trai Lệ Quyên - bé Kỳ Anh đã có bài đăng gây náo loạn mạng xã hội. Cụ thể, cậu bé thông báo tin bố mình là đại gia Đức Huy đã nhiễm Covid-19. Trên trang Instagram cá nhân, Kỳ Anh viết: "My dad got Covid-19" (Tạm dịch: Bố tôi đã nhiễm Covid-19).

Động thái khó hiểu của con trai Lệ Quyên khi thông báo bố nhiễm Covid-19 giữa đêm, chuyện gì đây? - Ảnh 1
Con trai Lệ Quyên thông báo bố nhiễm Covid-19 lúc nửa đêm - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi bài viết đăng tải, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khỏe hiện tại của doanh nhân Đức Huy. Thế nhiên, không hiểu vì lý do gì mà chỉ vài giờ sau khi đăng tải, Kỳ Anh đã nhanh chóng xóa bài viết.

Động thái khó hiểu của con trai Lệ Quyên khi thông báo bố nhiễm Covid-19 giữa đêm, chuyện gì đây? - Ảnh 2
Sau ly hôn, Lệ Quyên và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp - Ảnh: Internet

Điều đáng nói hơn cả là hình ảnh kết quả test nhanh âm tính Covid-19, được cho là của bản thân, mẹ, cũng như Lâm Bảo Châu vài hôm trước đó được cậu bé đăng tải cũng đã biến mất khỏi trang, không hiểu vì lý do gì.

Động thái khó hiểu của con trai Lệ Quyên khi thông báo bố nhiễm Covid-19 giữa đêm, chuyện gì đây? - Ảnh 3
Cậu bé cũng đăng ảnh mình và mẹ cùng Lâm Bảo Châu dùng bộ thử tại nhà để test và kết quả là âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, sau đó, nhóc tì đã xóa luôn dòng trạng thái lẫn hình ảnh - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, phía Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cũng chưa có bất kì động thái nào về vấn đề này. Dân tình đang dấy lên nhiều suy đoán về tình hình sức khỏe hiện tại của cả gia đình nữ ca sĩ.

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Nghi vấn ăn chặn tiền từ thiện của Lệ Quyên đã được làm rõ.

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