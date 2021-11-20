'Sao kê' tiếp tục gọi tên Lệ Quyên, nghe đến số tiền bị nghi 'ăn chặn' còn SỐC hơn

Hậu trường 20/11/2021 14:58

Giữa lùm xùm sao kê của nghệ sĩ, khán giả còn bất ngờ khi phát hiện ra sai sót trong việc từ thiện của ca sĩ Lệ Quyên. 

Thời gian gần đây, ồn ào liên quan đến việc nghệ sĩ làm từ thiện đang được dư luận quan  tâm, chú ý. Hàng loạt cái tên đình đám như Hoài linh, Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng liên tục bị réo gọi khiến cho dư luận không khỏi xôn xao, bàn tán.

Mới đây, khán giả còn bất ngờ khi phát hiện ra sai sót trong việc từ thiện của ca sĩ Lệ Quyên

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Theo đó, nữ ca sĩ từng tổ chức đêm nhạc từ thiện và tuyên bố sẽ dùng số tiền có được nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Tổng số tiền có được từ đêm nhạc theo như nữ ca sĩ công bố là 279 triệu. Tuy nhiên, số tiền Lệ Quyên gửi cho Đại Nghĩa chỉ có 230 triệu.

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Bài đăng của Lệ Quyên - Ảnh: Internet

Trong bài đăng của mình, nữ hoàng phòng trà còn tag tên Vy Oanh, Nam Thư, Quang Lê... và nhiều nhân vật đình đám khác.

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CĐM tình cờ phát hiện sai sót của Lệ Quyên - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đây chỉ mới là phán đoán một chiều từ phía cư dân mạng. Bởi có nhiều người phản bác cho rằng với tên tuổi tầm cỡ như Lệ Quyên thì việc ăn chặn số tiền 49 triệu là bất hợp lý.

Hiện phía nữ ca sĩ vẫn chưa lên tiếng về tin đồn này.

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Từ khóa:   Lệ Quyên Lệ Quyên ăn chặn từ thiện

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