Chồng cũ Lệ Quyên lên tiếng về tin đồn hẹn hò người đẹp Gen Z, nói lời ruột gan 'thương cô giáo quá' bên dưới tâm thư 'dài dằng dặc' của 'chân dài' gốc Đồng Nai

Vừa qua, doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên bất ngờ đăng tải hình ảnh con trai Lê Kỳ Anh (bé Bo) ngồi học cùng người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương tại nhà riêng, dấy lên tin đồn hẹn hò người đẹp sinh năm 1999.

Mới đây, doanh nhân Đức Huy, chồng cũ Lệ Quyên gây chú ý khi đăng ảnh con trai Bo bên cô giáo xinh đẹp được đồn đoán là tình mới của mình, còn đăng kèm dòng trạng thái: "Cô giáo nói học sinh này thông minh nhưng không tập trung lắm". Bức ảnh khiến chân dài 1999 và chồng cũ Lệ Quyên vướng ồn ào - Ảnh: Internet Ngay lập tức "profile" của mỹ nhân này đã được netizen quan tâm nhiệt tình. Được biết, mỹ nhân đang làm cô giáo cho quý tử nhà đại gia Đức Huy là Mai Phương, thí sinh từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Đây là cô gái thứ 2 có mặt trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, sau Cẩm Đan được đồn là người tình của đại gia Đức Huy. Mai Phương sinh năm 1999, kém Đức Huy tận..."2 con giáp".

Đứng trước nhiều lời bàn tán từ cõi mạng, mới đây, chân dài Mai Phương đã đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái đính chính mối quan hệ với doanh nhân sinh năm 1975. Theo đó, cô khẳng định mối quan hệ giữa họ là phụ huynh và giáo viên, ngoài ra không có phát sinh tình cảm như CĐM đồn đoán. Bài đăng đính chính của Mai Phương - Ảnh chụp màn hình "Phương không nghĩ chỉ vì một tấm hình kỉ niệm cùng cậu học trò nhỏ thật dễ thương lại bị truyền thông gây hiểu lầm cho Phương và gia đình anh Đức Huy, chuyện này ảnh hưởng đến bản thân Phương và gia đình rất nhiều.

Mai Phương với anh Đức Huy chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa công việc - công việc, không phải chuyện yêu đương như báo chí đã đồn đoán. Hiện nay Phương tập trung toàn bộ tâm sức cho sự nghiệp, học vấn và trau dồi bản thân. Mai Phương hoàn toàn "single", và cảm thấy vui vì điều đó!", Mai Phương viết. Đáng chú ý, bên dưới bài đăng của mai Phương, chồng cũ Lệ Quyên cũng vào để lại bình luận làm rõ mối quan hệ, đồng thời xin lỗi "cô giáo" vì khiến CĐM "hiểu lầm". Bình luận của đại gia Đức Huy - Ảnh chụp màn hình Theo đó, đại gia đình đám nhấn mạnh "vàng thật không sợ lửa" như để nhắn nhủ Mai Phương "bình tĩnh" trước những lời gièm pha của CĐM. Ngoài ra, sau khi được "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung tiết lộ Mai Phương bị bố mẹ "mắng" vì những ồn ào trên MXH, đại gia Đức Huy cũng vô cùng bối rối và nói ngay lời ruột gan: "Thương cô giáo Bo quá" như để động viên chân dài sinh năm 1999. Không chỉ sở hữu nhan sắc đáng gờm mà học vấn của Mai Phương cũng không phải dạng vừa - Ảnh: Internet Huỳnh Nguyễn Mai Phương gây ấn tượng với thành tích học tập tốt với IELTS 6.5. Sắp tới Mai Phương sẽ tiếp tục tham gia dự thi Miss World Vietnam 2021.

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