Bị mỉa mai 'già còn thích khoe da thịt', Lệ Quyên đáp trả 'hợp tình hợp lý' khiến cư dân mạng tán đồng rầm rầm

Nhờ lời thế về mặt ngoại hình, bà mẹ 1 con rất chăm khoe dáng trên MXH, đặc biệt là trong những khoảnh khắc diện đồ tập ôm sát. Mới đây, giọng ca sinh năm 1981 lại đốt mắt CĐM khi đăng bức ảnh nằm dài trên thảm tập gym, với dòng trạng thái: "Ngày nào cũng lả đi, nhưng phải cố gắng hết sức cho khoẻ. Sài Gòn ơi, mong dịch đừng tăng nữa".

Lệ Quyên là 1 trong những người đẹp nổi tiếng showbiz Việt vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Đặc biệt dù đã ở độ tuổi U40 và trải qua một lần sinh nở nhưng nữ ca sĩ vẫn sở hữu vóc dáng siêu thực với vòng 1 đầy đặn, vòng eo con kiến và vòng 3 nảy nở hút mắt.

Tuy nhiên bên dưới bài đăng của giọng ca Giấc mơ có thật, 1 cư dân mạng đã để lại bình luận mỉa mai rất kém duyên.

Bình luận kém duyên của 1 tài khoản - Ảnh chụp màn hình

Người này đã vào bình luận mỉa mai Lệ Quyên dã có tuổi, có con, có cả người yêu mới nhưng lại toàn khoe da thịt. Ngay lập tức, nữ ca sĩ đã đáp trả không chút do dự. Nữ hoàng phòng trà khó chịu: "Cứ vào càm ràm ba cái câu vô nghĩa thế này không thấy chán hả bạn? Nghe cái giọng kiếm chuyện để làm phiền người khác mắc mệt thật sự".

Ngay sau khi nữ ca sĩ lên tiếng, hàng loạt cư dân mạng cũng đồng tình và chỉ trích bình luận của vị khán giả kia. Nhiều người cho rằng, trang phục của Lệ Quyên là hoàn toàn phù hợp để tập gym, yoga và không hề phản cảm hay khoe da thịt.

Cư dân mạng không tiếc lời khen cho thân hình quyến rũ của bà mẹ một con - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, cũng không ít những bình luận cho rằng "tốt khoe, xấu che" nên với body "cong từng centimet" này, Lệ Quyên đã đốn gục triệu trái tim.

Đây không phải là lần đầu tiên nữ hoàng phòng trà bị ném đá vì gu ăn mặc. Tuy nhiên trong trường hợp này, tài khoản kia thực sự đã rất không lịch sự khi bình luận mỉa mai như vậy.