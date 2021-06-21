Giữa ồn ào chưa dứt về chuyện ly hôn chồng cũ, Lệ Quyên đã có bài đăng ẩn ý về cuộc sống nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, nữ hoàng phòng trà lại bị 1 cư dân mạng hỏi khó về chuyện tình cảm với trai trẻ.

Sau hơn nửa năm ly hôn, Lệ Quyên và chồng cũ đều đã có được hạnh phúc riêng. Thế nhưng, nguyên nhân dẫn đến cuộc đổ vỡ vẫn chưa bao giờ được tiết lộ. Gần đây, một bài đăng đầy ẩn ý của Lệ Quyên đã khiến dư luận xôn xao, bàn tán về việc cô ra đi chủ yếu là vì Đức Huy đã có lỗi trước. Ngay lập tức một màn tranh cãi nảy lửa của CĐM nổ ra xung quanh ồn ào này. Ai cũng đợi người trong cuộc lên tiếng xác nhận thực hư. Giữa những lùm xùm liên quan đến chồng cũ, nữ hoàng phòng trà đã có thêm chia sẻ mới, không đánh thẳng vào vấn đề nhưng cũng đầy ẩn ý. Lệ Quyên viết: "Con sinh ra là nữ nhi nhưng ngay từ nhỏ, hoàn cảnh đã tạo nên cho con tính cách tự lập, mạnh mẽ, lì lợm như một thằng con trai. Khi trưởng thành cùng với bản chất ấy, con luôn vững vàng trên đôi chân của mình mà chưa một giờ phút nào dựa dẫm vào người khác, phấn đấu không mệt mỏi từng giây từng phút.

Ngài cho con quá nhiều thứ, cuộc đời cho con quá nhiều thứ để từ đó, con chỉ biết cho đi mà không cần nhận lại, kể cả thua thiệt cũng không toan tính, không hơn thua, không nề hà. Và khi con đã biết coi sự cho đi ấy là phước phần của đời mình thì con biết, mình là người hạnh phúc nhất rồi. Chủ nhật bình an”. Bài đăng mới nhất của Lệ Quyên - Ảnh chụp màn hình Trong bài đăng, vợ cũ đại gia Đức Huy không hề nhắc đến những ồn ào hiện tại, cũng không đề cập đến chuyện tình cảm của mình và tình trẻ Lâm Bảo Châu, nhưng cô vẫn không tránh khỏi những câu hỏi "hóc búa" mỉa mai chuyện tình lệch tuổi.

Cụ thể, 1 khán giả đã vào bình luận nêu ra giả định trường hợp con trai Lệ Quyên đưa bạn gái đã ly hôn và có con riêng về ra mắt, nữ ca sĩ sẽ phản ứng thế nào. Không những thế, tài khoản này còn chỉ ra việc Lệ Quyên gọi tình trẻ kém 12 tuổi bằng anh là điều khó chấp nhận cho cả hai cũng như cho bố mẹ của Lâm Bảo Châu. Màn đáp trả sâu cay của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình Ngay lập tức, Lệ Quyên đã trả lời vị khán giả kia một cách rất nhẹ nhàng. Theo đó, cô khẳng định sẽ luôn tôn trọng và tin tưởng lựa chọn của con trai nên việc Bo yêu ai, lấy ai cô không can thiệp, miễn rằng con trai cô cảm thấy hạnh phúc là cô đồng ý và cũng sẽ yêu thương người phụ nữ của con trai con đẻ. Đối với vấn đề về chuyện tuổi tác và cách xưng hô khi yêu tình trẻ mà cư dân mạng này thắc mắc, nữ ca sĩ nhấn mạnh, việc cô gọi người yêu kém tuổi bằng anh xuất phát từ sự tôn trọng, yêu thương. Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1981 khẳng định Lâm Bảo Châu chỉ trẻ hơn chứ đàn ông 30 tuổi đã đủ trưởng thành rồi. Cuối đoạn chia sẻ, giọng ca gốc Bắc cũng không quên nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu cay: “Cháu còn nhỏ, lo đèn sách, lo hoàn thiện bản thân và nên nhìn mọi thứ 1 cách văn mình, hiểu biết lên. Thế hệ của cháu mà ấu trĩ thì tiếc lắm. Thương”. Màn đối đáp với cư dân mạng của Lệ Quyên nhận được nhiều sự đồng tình từ CĐM, không ít người đã like, thả tim bình luận của nữ ca sĩ vì cho rằng cô đã trả lời văn minh, lịch sự nhưng không kém phần sâu sắc khiến cho vị khán giả im bặt.

Lệ Quyên tiếp tục khoe body 'bốc lửa' nhưng lại khiến công chúng 'tá hỏa' vì lộ gương mặt kém sắc Sở hữu body chuẩn chỉnh nên Lệ Quyên rất chăm khoe dáng. Thế nhưng trong một khoảnh khắc mà cô nàng đăng trên Instagram mới đây, nữ ca sĩ vô tình để lộ mặt mộc kém sắc.

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