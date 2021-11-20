Lệ Quyên đanh thép đáp trả khi bị tố ăn chặn tiền từ thiện lũ lụt, tung bằng chứng rành rọt khiến antifan 'tắt điện'

Trước những thắc mắc của cư dân mạng, Lệ Quyên đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ sự việc.

Thời gian qua, câu chuyện liên quan đến việc nghệ sĩ làm từ thiện vẫn là vấn đề nóng được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây nhất, Lệ Quyên bất ngờ trở thành cái tên vướng vào ồn ào trong đợt ủng hộ miền Trung cuối năm 2020. Lệ Quyên bất ngờ vướng vào ồn ào tiền từ thiện - Ảnh: Internet Theo đó, vào tháng 10/2020, giọng ca 8X tổ chức đêm nhạc từ thiện "Vì miền Trung thương yêu", tuyên bố dùng toàn bộ số tiền thu được để giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn. Tổng số tiền từ đêm nhạc theo nữ ca sĩ là 279 triệu đồng.

Bài đăng của Lệ Quyên vào tháng 10/2020 - Ảnh: FBNV Tuy nhiên mới đây, một số netizens vô tình "soi" được tổng số tiền Lệ Quyên gửi cho MC Đại Nghĩa chỉ có 230 triệu đồng, nghĩa là còn thiếu 49 triệu đồng. Thông tin này lập tức gây xôn xao, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Một số còn bày tỏ sự gay gắt, mong muốn Lệ Quyên sẽ lên tiếng làm rõ về 49 triệu đồng thiếu hụt.

Nhiều dân mạng "soi" ra số tiền Lệ Quyên gửi cho MC Đại Nghĩa là 230 triệu đồng và thắc mắc về số tiền 49 triệu còn lại - Ảnh: FB Ngay sau đó nữ ca sĩ cũng tung ra “bằng chứng” chứng minh tất cả chỉ là tin đồn ác ý. Cụ thể, tại trang cá nhân của bạn trai Lâm Bảo Châu, trước bình luận mỉa mai kém duyên từ anti-fan, giọng ca Tình lỡ đã tung ra giao dịch chuyển tiền với số tiền là 50 triệu đồng, thậm chí còn nhiều hơn số 47 triệu được anti-fan truyền tai nhau. Theo tìm hiểu, sau khi đêm nhạc ngày 26/10 kết thúc, ngoài chuyển 230 triệu đến tài khoản từ thiện của MC Đại Nghĩa thì Lệ Quyên và những nghệ sĩ đã chuyển 50 triệu đóng góp vào quỹ xây nhà chống lũ cho người dân miền Trung. Như vậy, số tiền chênh lệch mà netizen thắc mắc đã được làm rõ. "Chị không thích 49 nên con số tụi chị trích ra chuyển từ thiện xây nhà chống lũ cho bà con là 50 triệu cơ mà. Ok quá trời", Lệ Quyên bày tỏ. Lệ Quyên công khai giao dịch chuyển tiền cũng như thư chứng nhận đóng góp - Ảnh: FBV Không chỉ riêng Lệ Quyên, thời gian qua, nhiều nghệ sĩ đã gặp không ít khó khăn trong cuộc sống khi vướng vào ồn ào từ thiện như hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành. Vậy nên khi một nghệ sĩ trong showbiz Việt vướng vào lùm xùm từ thiện, nhiều người chưa kịp kiểm chứng thông tin đã có những hành động mỉa mai, xúc phạm đến danh dự của nghệ sĩ, điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và danh dự của những người liên quan.

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