Lộ loạt ảnh đời thường của Thủy Tiên giữa lùm xùm tiền từ thiện: Chơi đùa bên con gái, 'bầu bạn' cùng vườn rau

Giải trí 16/11/2021 15:35

Loạt ảnh đời thường của Thủy Tiên giữa ồn ào tiền từ thiện đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Sau gần 2 tháng im lặng vì những ồn ào từ thiện, ca sĩ Thủy Tiên đã trở lại mạng xã hội với khoảnh khắc hạnh phúc bên Công Vinh và con gái Bánh Gạo. Cuộc sống thường ngày của nữ ca sĩ vẫn giản dị và hạnh phúc.

Lộ loạt ảnh đời thường của Thủy Tiên giữa lùm xùm tiền từ thiện: Chơi đùa bên con gái, 'bầu bạn' cùng vườn rau - Ảnh 1
Công Vinh - Thủy Tiên hạn chế dùng mạng xã hội sau ồn ào từ thiện - Ảnh: Internet

Ngày 2/11, Thủy Tiên chia sẻ khoảnh khắc giản dị bên chồng con khi cả hai chuẩn bị bữa tối. Dẫu đó chỉ đơn giản là niềm vui gia đình nhưng nữ ca sĩ vẫn không tránh khỏi những comment tiêu cực từ các anti-fan nhắc cô về chuyện tiền từ thiện, mặc dù sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ thực hư. 

Lộ loạt ảnh đời thường của Thủy Tiên giữa lùm xùm tiền từ thiện: Chơi đùa bên con gái, 'bầu bạn' cùng vườn rau - Ảnh 2
Thủy Tiên chính thức "comeback" MXH sau lùm xùm sao kê. Cô đăng loạt ảnh đời thường bên ông xã và con gái Bánh Gạo, cho thấy cuộc sống vẫn bình thường giữa nhiều ngờ vực - Ảnh: FBNV

 Tiếp đến hôm 7/11, Công Vinh đăng tải hình ảnh giản dị bên cạnh Thủy Tiên sau thời gian dài im ắng trên mạng xã hội. Trong ảnh, nam cầu thủ cười rạng rỡ khi được vợ tự tay cắt tóc. Đây được xem là động thái hiếm hoi của tiền đạo xứ Nghệ sau khi vướng phải loạt ồn ào từ thiện. Trước đó, bài đăng gần nhất của anh là vào ngày 17/9, khi đến ngân hàng sao kê số tiền kêu gọi ủng hộ miền Trung hồi năm 2020. Từ đó đến nay, anh không có động thái nào trên Fanpage hơn 3 triệu lượt theo dõi của mình.

Lộ loạt ảnh đời thường của Thủy Tiên giữa lùm xùm tiền từ thiện: Chơi đùa bên con gái, 'bầu bạn' cùng vườn rau - Ảnh 3
Nam cầu thủ hào hứng khoe được vợ cắt tóc - Ảnh: FBNV

 Mới đây, trên mạng xã hội lại lộ loạt ảnh Thủy Tiên và con gái Bánh Gạo. Có thể thấy, nữ ca sĩ ít dùng mạng xã hội, song người đẹp tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ và làm vườn. Có thể thấy, dù đang vướng phải ồn ào từ thiện và thời gian qua liên tục xuất hiện những lời đồn đoán trên mạng xã hội song vợ chồng nữ ca sĩ vẫn chọn cách im lặng. Thay vào đó, họ chia sẻ hình ảnh của gia đình trên trang cá nhân.

Lộ loạt ảnh đời thường của Thủy Tiên giữa lùm xùm tiền từ thiện: Chơi đùa bên con gái, 'bầu bạn' cùng vườn rau - Ảnh 4
Thủy Tiên hào hứng làm rau trong căn biệt thự của mình - Ảnh: Internet
Lộ loạt ảnh đời thường của Thủy Tiên giữa lùm xùm tiền từ thiện: Chơi đùa bên con gái, 'bầu bạn' cùng vườn rau - Ảnh 5
Hai mẹ con chơi vui vẻ cùng nhau trong phòng - Ảnh: Internet

Sự tái xuất của Thủy Tiên sau những lùm xùm sao kê tiền quyên góp từ thiện giúp đỡ bà con miền Trung gặp bão lũ năm trước nhận được lượng tương tác lớn với nhiều bình luận từ cư dân mạng. Vẫn như những lần trước, nhất cử nhất động của Thủy Tiên đều nhận về 2 luồng dư luận trái chiều. Bên cạnh một vài bình luận hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của hai vợ chồng thì xuất hiện không ít ý kiến tiêu cực về chuyện từ thiện.

 Thời gian qua, những ồn ào xoay quanh sự việc từ thiện miền Trung khiến Thuỷ Tiên gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Trong thời gian bà xã Công Vinh "ở ẩn", nhiều cộng đồng hội nhóm đã chia sẻ những hình ảnh cắt ghép Thuỷ Tiên bị công an bắt lên đồn khiến nhiều người bức xúc. Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đứng cạnh những cán bộ, chiến sĩ công an là sản phẩm cắt ghép.

 

Lộ loạt ảnh đời thường của Thủy Tiên giữa lùm xùm tiền từ thiện: Chơi đùa bên con gái, 'bầu bạn' cùng vườn rau - Ảnh 6
Cả hai vợ chồng dù "ở ẩn" cũng bị cắt ghép hình ảnh - Ảnh: Internet

Mạng xã hội đồn thổi ầm ĩ 'vợ chồng Công Vinh bị bắt', luật sự khẳng định: 'Thủy Tiên đang ở nhà sinh hoạt bình thường'

Mạng xã hội đồn thổi ầm ĩ 'vợ chồng Công Vinh bị bắt', luật sự khẳng định: 'Thủy Tiên đang ở nhà sinh hoạt bình thường'

Trước nhiều hình ảnh và thông tin vẫn lan truyền trên mạng xã hội có nội dung ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh bị cơ quan công an bắt giữ, phía luật sư đại diện pháp lý cho nữ ca sĩ đã lên tiếng phản hồi.

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