Diễn biến nóng chuyện Thủy Tiên cứu trợ bà con sau lũ, đại diện tỉnh Quảng Trị: 'Khó tổng hợp chính xác số tiền'

Giải trí 06/10/2021 14:24

Số tiền đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho người dân Quảng Trị chưa có con số chính xác mà chỉ "khoảng 33,4 tỷ đồng".

Theo báo Lao động, cuối năm 2020, tại tỉnh Quảng Trị xảy ra lũ, lụt, sạt lở đất trên diện rộng đã gây ra nhiều thiệt hại. Đoàn cứu trợ, thiện nguyện do vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh đại diện đã đến hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh 3 đợt.

Mới đây, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đào Mạnh Hùng - chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị - khẳng định văn bản có tên ông xác nhận việc ca sĩ Thủy Tiên có trao tiền hỗ trợ cho người dân tại Quảng Trị sau đợt bão lũ cuối năm 2020 lưu truyền trên mạng xã hội là có thật. Văn bản này có nội dung xác nhận đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ trực tiếp cho gần 20.048 hộ dân ở hai huyện Hải Lăng, Triệu Phong để khắc phục thiên tai. Tổng số tiền khoảng 33,4 tỉ đồng.

Diễn biến nóng chuyện Thủy Tiên cứu trợ bà con sau lũ, đại diện tỉnh Quảng Trị: 'Khó tổng hợp chính xác số tiền' - Ảnh 1
Biên bản xác nhận việc tiếp nhận tiền hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị lập lưu truyền trên mạng là có thật - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

 Thông tin thêm trên báo Lao động, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong, đoàn thiện nguyện của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh đã trao 891 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng, tương ứng với số tiền 2.673 triệu đồng tại huyện Triệu Phong.

Còn tại huyện Hải Lăng, lúc đầu lập danh sách hỗ trợ khoảng 16.896 hộ, mỗi hộ 2 triệu đồng, tuy nhiên do chưa thống nhất nên đợt 1 đoàn chỉ hỗ trợ được 4 xã. Sau khi thống nhất với địa phương, đoàn tiếp tục phối hợp hỗ trợ đợt 2, đợt 3 cho toàn huyện, mỗi hộ 1 triệu. Ngoài ra, tại các đợt, đoàn còn hỗ trợ thêm cho các hộ khó khăn và các hộ không có tên trong danh sách, vì vậy không xác định chính xác được.

Giải thích lý do có những con số "khoảng" trong văn bản, ông Hùng giải thích là do số hộ và số tiền mà đoàn từ thiện của nữ ca sĩ này đã trao cho người dân ở đây chưa có con số chính xác.

Ở đợt trao đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 10/2020, đoàn trực tiếp liên hệ với các xã ở huyện Hải Lăng chứ không thông qua Ủy ban Mặt trận - Ban cứu trợ. Đợt này đoàn ca sĩ Thủy Tiên chỉ trao quà tại 4 xã rồi rời khỏi địa bàn.

Sau đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp liên hệ và mời đoàn trở lại hỗ trợ tỉnh Quảng Trị. Ở đợt 2 và đợt 3 diễn ra vào đầu tháng 11/2020, đoàn tiếp tục hỗ trợ tại 14 xã của huyện Hải Lăng và 6 xã của huyện Triệu Phong. Tổng số hộ trong danh sách đăng ký là 17.787 hộ.

Tuy nhiên, tại các điểm trao quà, có rất nhiều hộ dân không có trong danh sách cũng đến và được đoàn hỗ trợ.

"Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh không thể tổng hợp chính xác lượng tiền mà chỉ xác nhận ở mức khoảng 33,4 tỉ đồng", ông Hùng nói với báo Tuổi Trẻ. 

Diễn biến nóng chuyện Thủy Tiên cứu trợ bà con sau lũ, đại diện tỉnh Quảng Trị: 'Khó tổng hợp chính xác số tiền' - Ảnh 2
Chưa thể thống kê chính xác số tiền Thủy Tiên hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Trị - Ảnh: Internet

 Giải thích việc sử dụng hình thức văn bản xác nhận không theo quy chuẩn thông thường, ông Hùng nói đoàn cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên không thông qua Ban cứu trợ các cấp để thực hiện việc cứu trợ của mình theo quy định của nghị định 64/2008/NĐ-CP, mà chọn cách hỗ trợ trực tiếp người dân.

Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc chỉ làm chức năng hỗ trợ đoàn thực hiện công việc. Vì vậy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị không sử dụng mẫu văn bản của Ủy ban Mặt trận mà sử dụng mẫu văn bản theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo thông tư số 78/2014/TT-BTT của Bộ Tài chính để thực hiện theo yêu cầu của đoàn.

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Một đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, số tiền tổng cộng lại bà con trên địa phận tỉnh Quảng Ngãi nhận được từ vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên là 14 tỉ đồng.

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