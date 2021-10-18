Mạng xã hội đồn thổi ầm ĩ 'vợ chồng Công Vinh bị bắt', luật sự khẳng định: 'Thủy Tiên đang ở nhà sinh hoạt bình thường'

Ngay sau đó, cộng đồng mạng tìm được một bức ảnh có bối cảnh tương tự, chỉ khác khuôn mặt của 2 nhân vật bị cảnh sát áp giải. Từ đó, nhiều người nghi ngờ bức hình Công Vinh - Thủy Tiên đã được photoshop.

Những ngày vừa qua, mạng xã hội lan truyền bức ảnh vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh bị công an bắt. Xuất phát từ một đoạn clip ngắn được lan truyền trên nền tảng tiktok, bức ảnh ngay lập tức thu hút được sự chú ý của dư luận.

“Vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Đến thời điểm này, thông tin Thủy Tiên bị bắt là không đúng”, nguồn tin xác nhận và cho biết việc điều tra được diễn ra công tâm, khách quan. Tất cả biện pháp công an thực hiện đều đúng theo quy định pháp luật và sẽ sớm có kết luận đúng, sai.

Mới đây, thông tin thêm với Thanh Niên về vụ việc, luật sư Phan Vũ Tuấn (Trưởng văn phòng luật sư Phan Law Vietnam) - đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh, cho biết Thủy Tiên vẫn đang ở nhà sinh hoạt bình thường.

Cụ thể, phía luật sự cho hay: "Thông tin về việc “Công Vinh - Thủy Tiên bị bắt” lan truyền trên mạng xã hội thời gian gần đây là không đúng sự thật. Tại thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ vụ việc từ thiện có công khai, minh bạch hay không, cũng như các vấn đề liên quan. Việc lan truyền thông tin sai sự thật như trên không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Công Vinh - Thủy Tiên, mà còn gây nhiễu loạn dư luận, ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cơ quan chức năng."

Luật sư Phan Vũ Tuấn và vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên trong ngày đi sao kê ngân hàng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, người này cũng khẳng định rằng, tại thời điểm hiện tại, luật sư Phan Vũ Tuấn và Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam vẫn đang đồng hành cùng Công Vinh - Thủy Tiên, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc cũng như bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của ông bà Công Vinh - Thủy Tiên.

"Chúng tôi mong rằng mọi người hãy tỉnh táo, chọn lọc thông tin để đọc và không chia sẻ thông tin sai sự thật để tránh việc bị các đối tượng xấu lợi dụng và không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Theo pháp luật, đối với việc lan truyền những thông tin sai sự thật như vậy, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP có quy định hành vi tạo dựng và chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân và từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, dựa vào tính chất, mức độ vi phạm, hành vi này cũng có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 288, Bộ luật Hình sự 2015 với mức phạt tiền cao nhất lên đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù đến 7 năm”, báo Thanh Niên dẫn lời vụ luật sư.

Do vậy, những người sử dụng mạng xã hội cần tỉnh táo, không chia sẻ, lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh những hậu quả đáng tiếc sau này.