Con ruột Hoài Linh livestream, tiết lộ tình hình sức khỏe của nam danh hài sau 5 tháng vướng ồn ào từ thiện

Vào tháng 5/2021, nghệ sĩ Hoài Linh vướng vào lùm xùm liên quan đến việc sao kê khoản tiền 13,7 tỷ đồng kêu gọi cứu trợ miền Trung. Sau thời gian dài im lặng, nam danh hài đã đăng clip trần tình, cung cấp đầy đủ giấy tờ liên quan sau đó lui về ở ẩn. Mới đây, nhiều người bất ngờ khi biết trong tháng 7/2021, nghệ sĩ Hoài Linh đã âm thầm nộp đơn tố cáo bị vu khống, thoá mạ và mong cơ quan chức năng vào cuộc để lấy lại danh dự.

Cũng trong khoảng thời gian sau khi vướng vào ồn ào tiền từ thiện, nhiều tin đồn rộ lên cho biết nam danh hài đã "âm thầm" sang Mỹ để tránh thị phi. Tuy nhiên, trao đổi với trang 24h, Dương Triệu Vũ, em trai của Hoài Linh cho biết, nghệ sĩ Hoài Linh hiện vẫn ở Việt Nam. Những tin đồn trên mạng là tin vịt, sai sự thật nhằm bôi xấu hình ảnh của nam danh hài. “Anh Linh hiện vẫn ở Việt Nam mà, đồn tùm lum. Đây không phải lần đầu dân mạng đưa ra các tin sai về anh Linh. Mọi người nên tỉnh táo trước mọi việc”, Dương Triệu Vũ nói thêm.

Con ruột Hoài Linh livestream trò chuyện cùng khán giả - Ảnh: Internet

Và mới đây, vào sáng ngày 4/10, Võ Lê Thành Vinh - con trai nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã phát trực tiếp trò chuyện cùng khán giả. Đáng chú ý, trong một loạt bình luận, có khán giả đã đặt ra câu hỏi: “Bố khỏe không anh Vinh”. Trước thắc mắc trên, con trai Hoài Linh lập tức phản hồi: “Bố vẫn khỏe mạnh em nhé. Cảm ơn em”.

Con trai tiết lộ Hoài Linh vẫn khỏe mạnh - Ảnh: Internet

Với câu trả lời đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi, người hâm mộ của Hoài Linh phần nào yên tâm hơn khi biết tin nam danh hài vẫn khỏe mạnh và bình an sau thời gian dài vắng bóng trên mạng xã hội. Dẫu vậy, nghệ sĩ Hoài Linh vẫn thường xuyên bị "réo tên" vào những chuyện liên quan, liên tục gặp "sóng gió" bủa vây. Thậm chí những ngày gần đây, netizen phát hiện thông tin trên Wikipedia của nam danh hài đã bị chỉnh sửa, thay thế bằng những từ ngữ mang tính xúc phạm nặng nề, trong đó có nhắc đến lùm xùm từ thiện 14 tỷ đồng. Đây được cho là hành động quá khích đáng lên án của một bộ phận người dùng mạng. Đến hiện tại, thông tin này vẫn chưa được thay đổi hay xóa đi.

Thông tin về Hoài Linh trên Wikipedia bị người dùng mạng xã hội tự ý chỉnh sửa - Ảnh: Internet

Đến hiện tại, danh hài Hoài Linh vẫn chưa có bất cứ động thái nào trực tiếp thông báo về sự việc kiện nữ doanh nhân ở Bình Dương. Thế nên, những thông tin hiếm hoi liên quan đến nam danh hài vẫn luôn thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận.