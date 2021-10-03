Những ngày qua, rhông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời khiến cả Vbiz và người hâm mộ vô cùng thương xót, đặc biệt hơn 20 người con từng được cố nghệ sĩ nuôi nấng vẫn chưa nguôi nỗi đau khi nhận tin dữ.

Tuyết Nhung chia sẻ thêm về khoảng thời gian Phi Nhung đã trải qua khi vướng phải scandal với con nuôi Hồ Văn Cường: "Khi mẹ bị người ta chửi bới vì chuyện của em Cường, chúng tôi đều an ủi mẹ. Nhưng mẹ bao dung lắm, mẹ bỏ qua hết và không nghĩ nhiều, vì mẹ biết ai cũng phải trải qua sự bồng bột".

Chia sẻ cùng Dân trí, Tuyết Nhung nói, mẹ nuôi Phi Nhung trước khi mất, lúc nào cũng nghĩ cho các con. Cô khẳng định, bản thân có được như ngày hôm nay, được mọi người biết đến tất cả đều nhờ mẹ Phi Nhung. "Lần cuối tôi nhận được tin nhắn từ mẹ Phi Nhung là: "Mẹ không cần các con trả ơn cho mẹ, chỉ cần thương mẹ là đủ". Giờ đây, khi nhớ lại câu này tôi đau quá. Tôi còn chưa được đền đáp gì cho mẹ nữa...", con nuôi Phi Nhung nghẹn ngào kể.

Được biết Tuyết Nhung sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phải nghỉ học từ năm lớp 3. Sau khi được Phi Nhung nhận làm con nuôi, giọng ca sinh năm 2001 được đi học trở lại. Có thời gian dài gắn bó với giám khảo Solo cùng bolero, Tuyết Nhung không khỏi đau lòng khi mẹ nuôi qua đời. Chia sẻ với Thanh Niên, em cho biết: “Mẹ lúc nào cũng nghĩ cho các con hết. Em được như hôm nay, mọi người biết đến em nhờ mẹ Nhung. Mẹ là người đưa em đến với khán giả".

Tuyết Nhung không dám lướt facebook từ sau khi mẹ nuôi qua đời - Ảnh: FBNV

Thời điểm vừa nghen tin mẹ nuôi qua đời, Tuyết Nhung không khỏi đau đớn khi đọc lại những dòng tin nhắn cũ giữa 2 mẹ con. Trong đó, cô chia sẻ đoạn tin nhắn giữa hai mẹ con cách đây hơn hai tháng. Cố nghệ sĩ Phi Nhung đã gửi lời chúc sinh nhật đến con gái và kèm theo lời giận hờn vu vơ vì con chưa thể về thăm mẹ do dịch bệnh. Ba từ trách yêu từ mẹ "giận ghét con" giờ đây Tuyết Nhung sẽ không còn được nghe nữa.

"Tin nhắn chúc mừng sinh nhật và giận hờn cuối cùng" - Ảnh: FBNV

Tuyết Nhung tâm sự bản thân luôn nhớ về những lời dạy và những kỷ niệm gắn liền với mẹ nuôi “Mẹ dạy em từng cái dạ, thưa. Lúc trước em ít nói lắm, gặp ai cũng không dạ, không chào. Nhưng mẹ là người mẹ thứ hai dạy dỗ em từng chút một, từ năm em 13 tuổi. Mẹ dạy em lúc nào thấy ai cũng chào hỏi, lễ phép để mọi người mến mình. Cho đến khi em gần đủ tuổi trưởng thành, mẹ cũng chia sẻ cho em về tuổi mới lớn sẽ có những suy nghĩ tiêu cực, bồng bột. Mẹ sợ em bị dụ, bị lừa…”, báo Thanh Niên dẫn lời Tuyết Nhung.

Đến hiện tại, khi đã trưởng thành hơn, Tuyết Nhung nhớ về những lần ngông cuồng, không nghe lời Phi Nhung dặn dò. Điều đó khiến nữ ca sĩ cảm thấy đau lòng. “Em không biết nói gì. Mẹ Nhung thương em nhất, dạy em nhiều nhất. Nhiều khi em cãi lời, mẹ giận nhưng vài ngày sau là hết. Tính mẹ không có giận con cái lâu. Em là một đứa không có gì ngoài khả năng biết hát và gia đình khó khăn. Nhưng từ khi em tìm đến mẹ, mẹ nhận em, mọi người biết đến em”, cô nghẹn ngào.