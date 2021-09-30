Quản lý Phi Nhung lần đầu phản hồi khi tỷ phú Hoàng Kiều ngỏ ý muốn nhận 23 người con nuôi, tiết lộ 1 phần tài sản cố ca sĩ để lại

Hậu trường 30/09/2021 14:37

Đại diện của ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng ngay sau khi thông tin tỷ phú người Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều muốn nhận 23 người con nuôi của Phi Nhung được lan truyền.

Sau khi Phi Nhung ra đi vì Covid-19, thông tin tỷ phú Hoàng Kiều ngỏ ý nhận nuôi 23 người con mà cố ca sĩ để lại nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. 

"Thành kính chia buồn cùng gia đình Phi Nhung. Nguyện cầu cho hương linh Phi Nhung sớm về cõi vĩnh hằng. Vô cùng thương tiếc. Phi Nhung đã ra đi, để lại 23 con nuôi mồ côi. Hoàng Kiều sẽ đứng ra giúp đỡ, tiếp tục nuôi nấng cho các em thành người", bạn trai cũ của Ngọc Trinh viết trên mạng xã hội.

Khẳng định không lợi dụng tên tuổi Phi Nhung, ông cũng bày tỏ: "Tôi mong muốn đưa 23 trẻ con nuôi sang Mỹ và lo lắng, đào tạo cho các bé thành người".

Quản lý Phi Nhung lần đầu phản hồi khi tỷ phú Hoàng Kiều ngỏ ý muốn nhận 23 người con nuôi, tiết lộ 1 phần tài sản cố ca sĩ để lại - Ảnh 1
Quản lý Phi Nhung lần đầu phản hồi khi tỷ phú Hoàng Kiều ngỏ ý muốn nhận 23 người con nuôi, tiết lộ 1 phần tài sản cố ca sĩ để lại - Ảnh 2
Tỷ phú Hoàng Kiều ngỏ ý muốn tiếp tục chăm sóc các con nuôi của Phi Nhung - Ảnh: FBNV

 Không chỉ vị tỷ phú, ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng ngỏ ý muốn lo lắng cho tương lai của các em nhỏ. Cô cũng gởi lời đến những đứa trẻ: "Các con ơi, các con đừng lo, các con sẽ không bị bỏ rơi đâu, cô sẽ phụ mẹ để lo tương lai cho các con".

Tuy nhiên trước vấn đề này, vào sáng 30/9, chia sẻ với Báo Giao thông, quản lý nhiều năm của Phi Nhung cho biết: Hiện tại, mọi việc cho tang lễ của cố ca sĩ chưa xong nên chưa nghĩ tới chuyện khác, cũng không muốn bàn gì thêm các vấn đề khác.

Quản lý của Phi Nhung cũng chia sẻ thêm trên báo Dân trí: "Phi Nhung ra đi là nỗi mất mát quá lớn, gia đình và các sư cô tại chùa nơi một số con nuôi của nữ ca sĩ từng ở vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những việc mà Phi Nhung đang làm dang dở, theo ước nguyện của chị".

Khi đề cập đến chuyện tỷ phú Hoàng Kiều có thể hỗ trợ các em nhỏ là con nuôi của Phi Nhung trong thời gian tới, thậm chí có thông tin ông mong muốn đưa 23 trẻ sang Mỹ để nuôi dạy, người quản lý của cố ca sĩ cám ơn tấm lòng của vị tỷ phú, tuy nhiên, cô nói thêm: "Chúng tôi sẽ phải coi lại, những gì chị Nhung duy trì thì vẫn sẽ được tiếp tục. Hai nhà hàng bán đồ chay vẫn còn hoạt động, vẫn có thể nuôi các con được, chị ấy vẫn để lại tất cả để duy trì cuộc sống cho các con".

Quản lý Phi Nhung lần đầu phản hồi khi tỷ phú Hoàng Kiều ngỏ ý muốn nhận 23 người con nuôi, tiết lộ 1 phần tài sản cố ca sĩ để lại - Ảnh 3
Lễ cầu siêu cố ca sĩ Phi Nhung tại nhà riêng - Ảnh: Internet

 Trước đó không lâu, cựu người mẫu Trang Trần - người em thân thiết của Phi Nhung - cũng có chia sẻ liên quan tới mong muốn của tỷ phú Hoàng Kiều.

Trân trọng tấm lòng của ông, song Trang Trần cho biết: "Tỷ phú Hoàng Kiều nhận nuôi nhưng vấn đề còn ở chỗ thủ tục. Cái đó thì chưa chắc, còn phải nhiều vấn đề lắm".

Mặt khác, Trang Trần cũng mong khán giả yên tâm, bởi Phi Nhung ra đi thì ê-kíp và những người thân của đàn chị vẫn còn đó. "Chị Nhung thương hai mấy đứa trẻ như vậy, ê-kíp của chị Nhung, những người thân của chị Nhung không bao giờ để cho các con khổ cực cả. Chị Nhung sống cả đời vất vả, chăm lo các cháu như vậy, đó là tâm huyết, yêu thương của chị Nhung. Mọi người đừng bị nhiễu loạn thông tin, bởi duyên phước tới đâu sẽ có người trợ duyên. Chị Nhung sẽ che chở, phù hộ cho các con ở lại mạnh giỏi, sẽ đưa đường chỉ lối cho những người thiện tâm giúp đỡ các trẻ", cô nói.

Quản lý Phi Nhung lần đầu phản hồi khi tỷ phú Hoàng Kiều ngỏ ý muốn nhận 23 người con nuôi, tiết lộ 1 phần tài sản cố ca sĩ để lại - Ảnh 4
Quản lý tiết lộ, những gì Phi Nhung để lại vẫn có thể tiếp tục duy trì cuộc sống của các con - Ảnh: Internet

 Trước đó, trong cuộc trao đổi với Dân trí, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã Hội (LĐ-TB&XH) TPHCM và lãnh đạo Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH cũng đã có  những chia sẻ về việc thu xếp giải quyết 23 đứa trẻ là con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung.

Đại diện Bộ LĐ-TB&XH và phía TPHCM đều khẳng định có đủ các phương án để giải quyết ổn thỏa cuộc sống của các con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Theo đó, Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, có 2 phương án, một là tiếp tục để gia đình, bè bạn và cơ sở chăm sóc trẻ của cố ca sĩ Phi Nhung nuôi dạy các trẻ nhỏ, nếu gia đình vẫn có nguyện vọng và đủ điều kiện nuôi dạy. Trường hợp nếu gia đình Phi Nhung không thể tiếp tục việc này, địa phương sẽ có trách nhiệm tiếp nhận, đưa các con vào cơ sở chăm sóc công lập. Quan điểm được người đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này nhấn mạnh là, không để các em thiệt thòi, bị đẩy ra ngoài đường.

Em trai ruột cố ca sĩ Phi Nhung chia sẻ đầy xót xa: 'Má đón chị và sẽ chăm lo cho chị, em ganh tị với chị'

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