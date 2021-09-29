Trang Trần tiết lộ '2 người đặc biệt' được gặp Phi Nhung phút cuối đời, khẳng định thông tin '2 hàng nước mắt chảy dài' trước khi mất là giả

Hậu trường 29/09/2021 16:34

Trang Trần khuyên khán giả không nên tin vào những thông tin được lan truyền đầy rẫy trên mạng xã hội.

Mới đây, thông tin ca sĩ Phi Nhung trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy sau khoảng thời gian dài chiến đấu với Covid-19 đã khiến nhiều người bàng hoàng, tiếc nuối cho một giọng ca vàng. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chia buồn thật lòng thì vẫn có không ít người là YouTuber cố ý đăng tải các đoạn clip không đúng sự thật về nữ ca sĩ để câu view, câu like gây bức xúc.

Thậm chí, có cư dân mạng còn cho rằng những tin đồn oan ức trước lúc ra đi khiến giọng ca trữ tình không yên lòng nhắm mắt. Theo đó, người này viết: "Mấy chục năm làm nghề, hoàn toàn không có chút scandal, cuối đời lại mất trong oan ức. Vì tiếng xấu bóc lột con nuôi, hỏi tại sao chị ấy mất nhưng hai hàng nước mắt chảy dài, bạn điều dưỡng kể lại. Mặc dù nằm mê thời gian qua. Thương chị."

Trang Trần tiết lộ '2 người đặc biệt' được gặp Phi Nhung phút cuối đời, khẳng định thông tin '2 hàng nước mắt chảy dài' trước khi mất là giả - Ảnh 1
Thông tin về Phi Nhung được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

 Mới đây, một trong những đồng nghiệp thân thiết với cố ca sĩ Phi Nhung là Trang Trần đã lên tiếng giải đáp những thắc mắc của khán giả về vấn đề này. 

Khẳng định thông tin là thất thiệt, Trang Trần khuyên mọi người đừng nên tin những status trên mạng. "Mọi người chỉ nên theo dõi những thông tin về tang sự của chị Nhung tại các facebook của chị Diễm, anh Chí Đỗ (2 quản lý của Phi Nhung), còn lại mọi người đừng đọc thông tin tang lễ tại các tài khoản mạng xã hội khác."

Trong một livestream khác, Trang Trần tiết lộ trong những giây phút cuối đời của Phi Nhung chỉ có 2 người thân quen được vào gặp mặt:

"Chỉ có chị Diễm và chị Việt Hương là 2 người được vào phòng gặp khi chị Nhung mất. Những người đó không chia sẻ thì làm gì có ai biết mà chia sẻ được. Mọi người làm ơn đừng viết những điều nói chị Nhung thế này, thế kia trước lúc mất. Gia đình không ai nói, thậm chí hình ảnh lúc cuối đời của chị Nhung trong team có nhưng cũng không ai công bố cũng như tiết lộ. 

Những người trên mạng cứ nói trước lúc chị Nhung mất thế này thế kia nhưng có ai gặp được chị đâu mà cứ nói như đúng rồi.  Mọi người làm ơn, mình có tiếc thương, trân trọng một con người tài hoa bạc mệnh thì chúng ta chỉ cần tỏ lòng biết thương thôi. Những người nắm rõ thông tin họ còn không nói gì thì người ngoài biết làm sao được", Trang Trần chia sẻ. 

Trang Trần tiết lộ '2 người đặc biệt' được gặp Phi Nhung phút cuối đời, khẳng định thông tin '2 hàng nước mắt chảy dài' trước khi mất là giả - Ảnh 2
Trang Trần đau lòng khi nghe thấy những điều không đúng về Phi Nhung - Ảnh: FBNV

 Ngoài ra, cựu người mẫu cũng tiết lộ, cô biết thông tin Phi Nhung mắc Covid-19 trước khi báo chí đăng tải, thậm chí trong thời gian nữ ca sĩ đang điều trị bệnh cũng facetime cũng như nhắn tin thông báo tình hình nhưng tuyệt nhiên Trang Trần không "ồn ào" trên mạng xã hội. Trang Trần cũng nhắn nhủ cư dân mạng hãy tôn trọng hình ảnh Phi Nhung kể cả khi nữ ca sĩ đã qua đời: 

 "Có những người đăng hình chị Nhung trước lúc ốm đau lên, tôi cảm thấy rất buồn. Làm ơn, chúng ta hãy đăng những hình ảnh khi gặp chị Nhung còn vui vẻ, đừng đăng hình ảnh chị ấy đau ốm lên. Không một nghệ sĩ nào muốn mình xấu đi trong mắt khán giả, vì vậy, những người có trong tay clip, hình ảnh chị Nhung những lúc chị ốm thì đừng đăng facebook, hãy giữ đó làm kỷ niệm cho riêng mình

Trước đó, thời điểm Phi Nhung làm từ thiện, cô vướng một số chỉ trích. Đáp lại dư luận, nữ ca sĩ bày tỏ: “Hạnh phúc nhất là được làm từ thiện, cho dù ai nói "đánh bóng" tên tuổi. Nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức, nhưng tôi lại thích. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền, tôi vẫn làm tiếp tục. Mọi người ơi, cho dù không có tiền, thì làm từ thiện bằng sức lao động, nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích làm những gì mà mình thích

Trang Trần tiết lộ '2 người đặc biệt' được gặp Phi Nhung phút cuối đời, khẳng định thông tin '2 hàng nước mắt chảy dài' trước khi mất là giả - Ảnh 3
Sự ra đi của Phi Nhung khiến làng giải trí bàng hoàng - Ảnh: Internet

 Dù đã trang bị đồ bảo hộ, luôn tuân thủ quy tắc phòng dịch nhưng điều không may đã xảy đến với Phi Nhung. Chị bất ngờ nhiễm Covid-19 mà không rõ nguồn lây, phải nhập viện điều trị từ tháng 8.

Ngày 15/8, Phi Nhung được điều trị tại bệnh viện Gia An 115, sau đó bệnh tình chuyển nặng nên phải chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) ngày 26/8. Suốt thời gian điều trị, hàng ngàn khán giả, nghệ sĩ liên tục gửi lời động viên, cầu mong Phi Nhung sớm vượt qua bạo bệnh

Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra. Nhiều giọt nước mắt đã rơi khi Phi Nhung không thể qua khỏi. Trưa 28/9, cô trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Nhiều khán giả cũng không khỏi xót xa khi biết con gái ruột Phi Nhung đã không thể kịp về để nhìn mặt mẹ lần cuối. 

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