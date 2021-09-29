Nghẹn ngào lý do Phi Nhung chưa tiêm vaccine Covid-19 trước khi qua đời, được tiết lộ trong lễ cầu siêu

Hậu trường 29/09/2021 15:24

Tại lễ cầu siêu, trụ trì chùa Giác Ngộ đã có những chia sẻ về việc Phi Nhung chưa tiêm vaccine Covid-19 khiến nhiều người xúc động.

Sau gần 2 tháng chống chọi tích cực với căn bệnh Covid-19, ca sĩ Phi Nhung đã qua đời vào 12h15 ngày 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM. Sự ra đi của cố nghệ sĩ đã khiến cho người hâm mộ và các đồng nghiệp vô cùng xót xa, bàng hoàng.

Vào lúc 18h45 ngày 28/9, buổi Lễ tưởng niệm và cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung được diễn ra tại chùa Giác Ngộ, TP.HCM. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên buổi lễ được phát trực tuyến trên Fanpage, YouTube… của nhà chùa để khán giả gần xa tiện theo dõi, gửi lời tiễn biệt và cầu nguyện cho cố nghệ sĩ được ra đi thanh thản.

 Trong lễ cầu siêu, Thầy Thích Nhật Từ - trụ trì chùa Giác Ngộ đã tiết lộ lý do Phi Nhung chưa tiêm vắc xin Covid-19 khiến nhiều người xúc động.

"Lần cuối cùng đến chùa Giác Ngộ, tôi và tăng đoàn chùa Giác Ngộ gặp ca sĩ Phi Nhung, chị ấy tiếp nhận gạo, nông sản, cùng với các con nuôi của mình chuyển đến quý đồng bào ở các khu cách ly nhằm giúp cho họ vượt qua sự khốn khó. Tôi có hỏi ca sĩ Phi Nhung đã chích vắc xin chưa. Chị trả lời rằng: 'Thưa thầy con chưa chích'. Tôi hỏi: 'Vì sao chị chưa chích?'. Phi Nhung trả lời rằng: 'Con nhường một cơ hội được chích cho người khác. Vài hôm nữa con sang Mỹ biểu diễn con sẽ chích luôn cho tiện. Thế rồi vài ngày sau tôi hay tin Phi Nhung dương tính với Covid-19, nhập viện điều trị, bệnh tình chuyển nặng và qua đời. Phi Nhung đã xông pha vào những nơi nguy hiểm vì người dân, nếu không có lòng bao dung, bác ái… thì khó ai có thể làm được", sư thầy chùa chia sẻ trong lễ tưởng niệm, cầu siêu.

Nghẹn ngào lý do Phi Nhung chưa tiêm vaccine Covid-19 trước khi qua đời, được tiết lộ trong lễ cầu siêu - Ảnh 1
Theo lời thầy Thích Nhật Từ, Phi Nhung muốn nhường cơ hội tiêm vaccine cho người khác - Ảnh: Internet

 Cũng trong buổi lễ cầu siêu, con gái nuôi của Phi Nhung là Quỳnh Trang thay mặt nữ ca sĩ nhận bằng tuyên dương công đức vì đã quên mình giúp đỡ đồng bào F0 trong cuộc chiến chống Covid-19. Tại đây, Quỳnh Trang gửi lời cảm tạ đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cô biết ơn đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã hết lòng cứu chữa cho mẹ nuôi. “Con xin được cảm ơn khán thính giả ở khắp mọi nơi đã yêu mến mẹ trong thời gian qua, đã cầu nguyện cho mẹ được bình phục. Tuy bây giờ mẹ không còn nữa, nhưng con tin mẹ vẫn cảm kích và xúc động rất nhiều trước tình cảm cũng như lời cổ vũ, động viên từ mọi người", Quỳnh Trang nghẹn ngào.

Nghẹn ngào lý do Phi Nhung chưa tiêm vaccine Covid-19 trước khi qua đời, được tiết lộ trong lễ cầu siêu - Ảnh 2
Con gái nuôi Phi Nhung nghẹn ngào trước di ảnh của mẹ - Ảnh: Internet

 Trước đó, ngày 26/9, việc ca sĩ Phi Nhung vì sao nhiễm Covid-19 cũng lần đầu được phía đại diện của nữ ca sĩ này tiết lộ. Theo đó, vào tháng 7/2021, ca sĩ Phi Nhung đã có lịch trở về Mỹ để đoàn tụ với con gái. "Nếu Phi Nhung kiên quyết về Mỹ, hẳn chị đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Nhưng, ca sĩ Phi Nhung lại nghĩ khác.

Chị quyết ở lại vì "dịch bệnh đang hoành hành thế này, nhiều người đang khổ, mình ở lại có khi lại có ích. Khi mọi thứ ổn hơn, mình đi đâu cũng không áy náy". Và thế là chị quyết định bỏ vé, ở lại với hành trình thiện nguyện của mình. Chị đóng góp cho quỹ vắc-xin, kêu gọi mua máy thở, tặng gạo cho người nghèo, tham gia nấu ăn cho bếp ăn tình thương nhằm mang đến bữa ăn cho người vô gia cư.

Trên trang cá nhân, Phi Nhung đăng tải hình ảnh hỗ trợ người nghèo khó trong đại dịch thông qua những hành động thiết thực. Phi Nhung vẫn luôn khẳng định: "Hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù có người bảo là đánh bóng tên tuổi. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ. Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền, tôi vẫn làm tiếp tục. Mọi người ơi, cho dù không có tiền, thì làm từ thiện bằng sức lao động, nấu ăn với anh em nghệ sĩ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích làm những gì mà mình thích". 

Nghẹn ngào lý do Phi Nhung chưa tiêm vaccine Covid-19 trước khi qua đời, được tiết lộ trong lễ cầu siêu - Ảnh 3
Thay vì về Mỹ, Phi Nhung đã chọn ở lại để thực hiện công việc thiện nguyện - Ảnh: Người lao động

 Chị cũng cẩn thận chăm sóc sức khỏe của mình bằng việc xét nghiệm Covid-19 hàng tuần. Nhưng rồi chị nhiễm bệnh mà không biết nguồn lây. Người thân trách chị "ngày đó đi Mỹ rồi tiêm ngừa, đã không có cảnh này?". Chị chỉ cười "không sao đâu, em sẽ mạnh mẽ vượt qua", đại diện ca sĩ Phi Nhung viết. 

Phi Nhung được phát hiện mắc Covid-19 và nhập viện Gia An 115 từ ngày 15/8 nhưng bệnh tình chuyển nặng bất ngờ nên đã chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy ngày 26/8. Sau hơn 1 tháng được điều trị, nữ ca sĩ đã trút hơi thở cuối vào ngày 28/9. 

 

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