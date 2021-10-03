Gia đình cố nghệ sĩ Phi Nhung sẽ phải mất bao nhiêu tiền để đưa di hài về Mỹ, hé lộ nguyên nhân không hỏa thiêu?

Mới đây, Việt Hương - người được gia đình Phi Nhung ủy quyền lo tang lễ cho cố ca sĩ ở Việt Nam, đã chia sẻ thông tin về việc đưa thi hài giọng ca Bông điên điển về Mỹ.

Trước đó, Wendy Phạm - con gái ruột duy nhất của ca sĩ Phi Nhung, cho biết, hơn 2 năm qua, cô và mẹ chưa được gặp nhau. Wendy bày tỏ nguyện vọng có thể đưa thi hài mẹ về Mỹ để nhìn mặt lần cuối. Trao đổi với Zing về thông tin đưa thi hài cố ca sĩ Phi Nhung về Mỹ, nghệ sĩ Việt Hương cho biết, cô sẽ lo thủ tục đưa thi hài giọng ca Bông điên điển sang Mỹ trong thời gian tới. Việt Hương và phía gia đình Phi Nhung đang chờ hướng dẫn cụ thể từ Sở Y tế TP HCM, UBND TP HCM để lo chu toàn cho cố nghệ sĩ.

Trước thắc mắc vì sao lại đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ thay vì hoả thiêu như quy định, chia sẻ trên báo Người Lao Động, đại diện phía Phi Nhung cho biết, nữ ca sĩ qua đời vì di chứng bệnh phổi. Và trước đó, cô đã 2 lần có xét nghiệm âm tính với Covid-19. Con gái Phi Nhung tiều tụy bên bàn thời mẹ - Ảnh: Internet Theo Ngoisao.vn, việc đưa thi hài từ Việt Nam sang Mỹ phải trải qua rất nhiều loại thủ tục và bỏ ra số tiền không hề nhỏ. Cụ thể, sau khi người nhà của người mang quốc tịch Mỹ mất tại Việt Nam có nhu cầu đưa thi hài sang Mỹ an táng sẽ liên hệ với cơ sở y tế của địa phương để tiến hành thủ tục bảo quản thi thể, niêm phong và kiểm dịch y tế.

Trên trang điện tử của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM cho biết, chi phí cho việc thiêu và xử lý tro cốt tại địa phương, cộng thêm chi phí vận chuyển tro cốt về Mỹ sẽ rơi vào khoảng 3.500 - 8.000 USD (khoảng 80 đến 182 triệu đồng). Khoản này có thể cao hơn tùy vào dịch vụ, hãng máy bay... Phía người nhà sẽ phải chịu hoàn toàn các khoản phát sinh khá cao sau đó. Chưa kể, việc làm thủ tục rất mất thời gian vì vô cùng phức tạp. Đặc biệt là trường hợp của Phi Nhung qua đời vì nhiễm Covid-19 nên quá trình xử lí phải rất cẩn thận. Bé Wendy mong được nhìn mặt mẹ lần cuối - Ảnh: Internet Dẫu biết rằng việc đưa thi hài cố nghệ sĩ Phi Nhung về Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên khán giả đều cầu chúc mọi việc được diễn ra suôn sẻ để bé Wendy có thể được nhìn mặt mẹ lần cuối như nguyện vọng.

Quản lý Phi Nhung lần đầu phản hồi khi tỷ phú Hoàng Kiều ngỏ ý muốn nhận 23 người con nuôi, tiết lộ 1 phần tài sản cố ca sĩ để lại Đại diện của ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng ngay sau khi thông tin tỷ phú người Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều muốn nhận 23 người con nuôi của Phi Nhung được lan truyền.

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