Lệ Quyên tích cực khoe dáng hậu tin đồn mang thai với tình trẻ

Hậu trường 07/12/2021 21:12

Lệ Quyên đăng ảnh khoe body quyến rũ, động thái này được cho là hành động đáp trả lại tin đồn cô mang bầu đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xôn xao khi có thông tin cho rằng Lệ Quyên hiện đang mang thai với bạn trai kém tuổi Lâm Bảo Châu. Tin đồn này xuất phát từ một khoảnh khắc được cắt ra từ story Instagram của cô.

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Tin đồn Lệ Quyên hiện đang mang thai xuất phát từ một khoảnh khắc được cắt ra từ story Instagram của cô - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, trong story vỏn vẹn vài giây, Lệ Quyên diện một chiếc váy ngủ họa tiết da báo khá hững hờ với vai áo trễ nải, khoe vòng 1 căng đầy. Tuy vậy, không biết vô tình hay cố ý mà nữ ca sĩ đã để lộ vòng 2 lớn bất thường, hệt như đang trong thai kỳ. Tuy nhiên, kể từ khi tin đồn được đưa ra, Lệ Quyên không hề phát ngôn bất kỳ điều gì về việc mình mang thai cả.

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Tuy không hề nhắc một từ nào về tin đồn bầu bí nhưng động thái này của Lệ Quyên như ngầm phủ nhận tin đồn thất thiệt trên - Ảnh: FBNV

Chiều ngày 7/12, trên trang cá nhân của mình, Lệ Quyên đã đăng tải đoạn video quay lại cảnh nữ ca sĩ thả dáng với đồ tập, khoe vóc dáng mảnh mai, khỏe mạnh và không chút mỡ thừa ở tuổi 40 với caption: "Dọn nhà bận rộn nhưng vẫn luôn đảm bảo body chuẩn chỉnh, check nhẹ cái nà. Phòng tập nhà Quyên siêu pro nha, set up xong sẽ up cả nhà coi liền, cố gắng tập luyện có đề kháng là yên tâm nha". Tuy không hề nhắc một từ nào về tin đồn bầu bí nhưng động thái này của Lệ Quyên như ngầm phủ nhận tin đồn thất thiệt trên.

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Được biết, đây không phải lần đầu Lệ Quyên vướng vào nghi án mang thai - Ảnh: Internet

Được biết, đây không phải lần đầu Lệ Quyên vướng vào nghi án mang thai. Trước đây, trong một lần bị soi vòng 2 to bất thường, nữ ca sĩ lên tiếng trả lời: "Ôi trời, sao phải nghi với chả án, lúc nào có gì thông báo luôn chứ giấu làm gì".

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