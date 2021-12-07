Minh Hằng khoe da thịt với chiếc váy lấy ý tưởng từ...lưới đánh cá

Hậu trường 07/12/2021 20:19

Chiếc váy của Minh Hằng dù giống hệt với chiếc lưới đánh cá nhưng ở góc độ nào cũng đẹp lung linh trừ phía sau khiến người nhìn "nổ đóm đóm mắt".

Minh Hằng là một số ít những sao nữ của làng giải trí Việt đang trong độ tuổi 30, chưa lên xe hoa mà nhan sắc lại mặn mà quá thể. Ngoài gương mặt xinh đẹp không góc chết, nữ ca sĩ kiêm diễn viên còn sở hữu body ngồn ngộn, vô cùng quyến rũ.

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Minh Hằng là một số ít những sao nữ của làng giải trí Việt đang trong độ tuổi 30, chưa lên xe hoa mà nhan sắc lại mặn mà quá thể - Ảnh: FBNV

Có lẽ bởi vì vóc dáng quá nuột nà, Minh Hằng còn thường xuyên diện những thiết kế gợi cảm, xuyên thấu để nét đẹp của mình được phơi bày hết mức. Như mới đây, người đẹp vừa đăng tải một bộ ảnh diện trang phục khá "hiểm hóc", nhưng may thay cô đã vận một lớp lót màu da bên trong để tạo sự an toàn khi tạo dáng nên không hề gây ra tình huống nguy hiểm nào.

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Có lẽ bởi vì vóc dáng quá nuột nà, Minh Hằng còn thường xuyên diện những thiết kế gợi cảm, xuyên thấu để nét đẹp của mình được phơi bày hết mức - Ảnh: FBNV

Tuy vậy, mới đây, Minh Hằng xuất hiện trong một đoạn clip với nội dung là thử các phong cách ăn mặc khác nhau. Vậy nên, không hề bất ngờ khi chiếc váy được lấy cảm hứng từ lưới đánh cá kia cũng đồng hành cùng cô.

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Chiếc váy này nếu nhìn từ phía sau, người xem phải vội lấy tay che mắt khi trọn vòng 3 của nữ ca sĩ được phơi bày ra hết - Ảnh: Chụp màn hình

Chiếc váy này thật ra là một thiết kế khá ấn tượng khi có thể giúp người đẹp khoe ra các đường cong tuyệt mỹ, nhưng bù lại nếu nhìn từ phía sau, người xem phải vội lấy tay che mắt khi trọn vòng 3 của nữ ca sĩ được phơi bày ra hết. Đúng là có những thứ chỉ hợp để diện chụp ảnh mà thôi.

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Từ khóa:   ca sĩ Minh Hằng nhan sắc Minh Hằng Minh Hằng diện váy xuyên thấu

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