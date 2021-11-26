Người yêu chuyển giới của Miko Lan Trinh bị tố nói dối, đánh cha ruột rồi lại đem khoe?

Hậu trường 26/11/2021 21:13

Người tình đồng giới của Miko Lan Trinh vừa đăng bài khoe cha ruột của mình đã nhận lại loạt bình luận tố anh chàng là "nói dối", thậm chí còn "tố" anh từng ra tay đánh cha ruột của mình.

Bạn trai chuyển giới của Miko Lan Trinh - Kenji thời gian vừa qua đã vướng vào "liên hoàn phốt" sau khi mối tình của anh cùng nữ ca sĩ được nhiều người quan tâm. Ngoài bê bối tình ái, mới đây, Kenji lại bị một người tiết lộ rằng trong quá khứ anh từng ra tay đánh đập luôn cả cha ruột của mình.

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Kenji đăng ảnh 'nịnh' cha ruột của mình - Ảnh: FBNV

Cụ thể, khi đăng ảnh của cha ruột mình lên trang cá nhân, bạn trai của Miko Lan Trinh đã viết một caption rất xúc động: "Cảm ơn bố vì cuối cùng, mọi quyết định của con, bố đã tôn trọng và ủng hộ. Hôm nay, con đang cảm động nên nịnh bố tí ti".

Tuy nhiên, ngay sau đó, bài đăng tỏ lòng hiếu thảo đến đấng sinh thành của Kenji vấp phải một comment khá tiêu cực. Cụ thể, một netizen đã comment rằng: "Đ*nh cha đã giờ đi khoe cha, trời đ*nh m*y đó".

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Khi có người 'tố' anh đánh cha mình, Kenji ngay lạp tức đáp trả - Ảnh: Chụp màn hình

Không để người khác vu oan mình, Kenji ngay lập tức đã đáp trả khá gay gắt. Bạn trai của Miko Lan Trinh đã bác bỏ thông tin trên, yêu cầu người viết bình luận kia phải đưa ra bằng chứng xác thực nếu có như vậy thật thì anh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Kenji còn cho rằng đây rất có thể là Facebook ảo của L - người từng tố Kenji phụ bạc cách đây vài tháng.

"Còn nếu vẫn là các thông tin ảo do cô N.T.K.L tung ra trong 3 tháng qua, hoặc chính cô L đang dùng Facebook này thì tôi xin phép miễn tiếp chuyện.

Tôi không bị cô dắt mũi mà ghét những người khác. Tôi chỉ báo công an đúng người đã gây rối và dựng nên tất cả những chuyện này đó là cô. Vậy nhé, hẹn gặp ở đồn." - Kenji cho biết.

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Cô gái tên N.T.K.L đã tố Kenji bắt cá hai tay, qua lại với chính Miko Lan Trinh lúc chưa chia tay mình - Ảnh: FBNV

Không lâu trước đây, một tài khoản Facebook có tên là N.T.K.L đã tố Kenji bắt cá hai tay, qua lại với chính Miko Lan Trinh lúc chưa chia tay mình. Ngoài ra, tài khoản này còn tung ra hàng loạt tin nhắn riêng tư của Kenji và Miko Lan Trinh sặc mùi "18+" để minh chứng cho lời nói của mình.

Tuy nhiên, Kenji lại tố ngược lại N.T.K.L, cho rằng tất cả hình ảnh tin nhắn kia chỉ là do N.T.K.L cắt ghép và bản thân với N.T.K.L chỉ là "bạn cùng giường" chứ không phải người yêu như người này nói. Kenji sau đó cũng đã làm đơn tố giác N.T.K.L lên cơ quan công an.

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Miko Lan Trinh và Kenji hiện đang là hai tên khá "tai tiếng' trên MXH - Ảnh: FBNV

Gần đây, khi tin tức Kenji có tham gia một chương trình truyền hình liên quan đến phái mạnh, các tin tức xấu về anh chàng lại được dịp xôn xao trở lại, lan tới cả fanpage của chương trình kia. Tuy nhiên, Kenji lại cho rằng đây chỉ là những trò chọc phá nhằm hạ bệ anh mà thôi.

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