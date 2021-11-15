'Cháu nuôi Hoài Linh' đính chính sự thật sau khi 'chửi' khán giả vì hoài nghi giới tính của mình

Hậu trường 15/11/2021 09:36

Khi bị một khán giả đặt câu hỏi khá kém duyên về giới tính của mình, Võ Đăng Khoa đã không ngần ngại đáp trả tuy nhiên lại gây ra những tranh cãi không hay trên mạng xã hội.

Võ Đăng Khoa hay còn được biết đến là "cháu nuôi của Hoài Linh" là một ca sĩ kiêm diễn viên khá nổi tiếng với vai diễn chính trong web drama Ghe Bẹo Ghẹo Ai. Gần đây, anh "phủ sóng" mạng xã hội với việc "chửi" thẳng mặt một khán giả ngay trên livestream của mình.

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Võ Đăng Khoa là một ca sĩ kiêm diễn viên khá nổi tiếng với vai diễn chính trong web drama Ghe Bẹo Ghẹo Ai - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong một buổi livestream cách đây không lâu của Võ Đăng Khoa, một netizen đã để lại một nhận xét khá "kém duyên" về giới tính của anh khiến nam diễn viên khó chịu ra mặt và thẳng thắn đáp trả.

"Em thấy anh không phải trai thẳng" - người này comment trong livestream của Võ Đăng Khoa. Ngay sau đó nam diễn viên đã cho biết với những đối tượng kém duyên như chủ của comment kia thì anh sẽ không bao giờ chơi chung, đặc biệt anh còn khuyên người này nếu muốn "gây ấn tượng" với ai đó thì đừng nên đem chuyện giới tính của người ta ra để nói, cuối cùng anh khẳng định việc làm này là rất "ngu".

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Võ Đăng Khoa cho rằng comment của vị khán giả kia là rất 'ngu' - Ảnh: Internet

Có lẽ, khi trả lời comment này, Võ Đăng Khoa không hề lường trước việc phát ngôn của mình lại gây ra sự chú ý mạnh như vậy. Trong khi nhiều người đồng tình với nam diễn viên, trong khi đó cũng có nhiều ý kiến chỉ trích, cho rằng anh nên kiềm chế hơn. Không để sự việc đi xa hơn, anh đã có đôi lời trên trang cá nhân của mình.

"Khoa chỉ muốn nói '1 nửa của sự thật thì chưa chắc là sự thật' ai có theo dõi cả buổi livestream đó sẽ thấy lời Khoa nói không có gì là quá đáng cả. Lý ra Khoa không quan tâm nhưng nếu lần sau muốn phốt ai đó thì câu chữ nên chính xác vào! Tại sao chúng ta ngộ vậy bản thân thì lúc nào cũng mong cầu bình an mà lại ngóng chờ drama bão giông từ người khác." - Võ Đăng Khoa viết.

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Bài đính chính của Võ Đăng Khoa trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Thật ra, đây không phải lần đầu Võ Đăng Khoa bị chỉ trích bởi cách cư xử của mình với vai trò là một người nổi tiếng. Trước đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, thái độ của anh chàng đối với người cùng chơi là diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm từng bị nhiều người nhận xét là "hỗn" và không đúng mực.

Tuy anh đã lên tiếng giải thích rằng mình và Lê Dương Bảo Lâm thân nhau ngoài đời nên mới thoải mái như vậy nhưng scandal đó cũng khiến tên tuổi của anh "lặng" mất một khoảng thời gian dài.

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