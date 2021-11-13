Bị phạt 7,5 triệu đồng, Angela Phương Trinh vẫn kiên trì tuyên truyền địa long?

Angela Phương Trinh còn khuyên mọi người nên nuôi thêm nhiều địa long vì sắp tới nhu cầu sử dụng sẽ rất cao.

Ngày 19/10 vừa qua, Angela Phương Trinh đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên MXH về việc chữa trị Covid-19 bằng địa long (giun đất). Tuy nhiên sau khi nộp phạt, nữ diễn viên vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục tuyên truyền về những lợi ích của giun đất. Ngày 19/10 vừa qua, Angela Phương Trinh đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên MXH về việc chữa trị Covid-19 bằng giun đất - Ảnh: Internet Tuy không còn nói về cách chữa Covid-19 bằng giun đất, nữ diễn viên lại nói về việc khỏi ung thư nhờ sử dụng giun đất và lễ Phật sám hối. Ngoài ra, Angela Phương Trinh còn chia sẻ một nghiên cứu khoa học của một tác giả nước ngoài về phương pháp dùng địa long để chữa tiểu đường.

Bên dưới các bài đăng của cô, có rất nhiều bình luận tiêu cực, cho rằng những thông tin mà cô chia sẻ thật phi khoa học, một số người còn tỏ ra tức giận, yêu cầu cô nên cẩn thận về các phát ngôn của mình vì bản thân là người của công chúng.

Ảnh minh họa: Internet Những bài đăng tuyên truyền về giun đất của nữ diễn viên trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình Tuy vậy, có lẽ Angela Phương Trinh quyết tâm quảng bá cho phương pháp chữa trị này đến cùng khi sáng nay, ngày 13/11, cô đã đăng một bức ảnh lên Instagram của mình với nền là các thông tin về giun đất và dòng chữ to được đính kèm cùng ảnh: "Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng này kiên định tuyên truyền Địa long".

Không những vậy, cô còn đặt caption cho bức ảnh này là: "Ngay cả nơi có giun nhiều sẵn dưới đất cũng phải nuôi giun thêm, huống hồ là nơi không có sẵn giun lại càng phải nuôi giun rất nhiều vì sắp tới nhu cầu về giun sẽ tăng rất cao". Angela Phương Trinh khẳng định 'Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng này kiên định tuyên truyền Địa long' - Ảnh: Chụp màn hình Vì những sự việc trên, netizens đang đặt ra các câu hỏi về lý do mà Angela Phương Trinh lại theo đuổi việc chữa trị bằng giun đất đến cùng dù bất chấp án phạt có thể rơi trúng đầu mình bất cứ lúc nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-phat-7-5-trieu-dong-angela-phuong-trinh-van-kien-tri-tuyen-truyen-dia-long-436199.html