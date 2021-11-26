Nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã lên tiếng về ồn ào xoay quanh việc chiếc xe đứng tên mình gây tai nạn bỏ trốn nhưng không rõ lý do vì sao anh lại xóa đi status này chỉ ít phút sau đó.

Chỉ mới vài tiếng trước, mạng xã hội có dịp xôn xao khi nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc bị một tài khoản Facebook "tố" gây tai nạn rồi bỏ trốn. Người này còn cho biết, khi được yêu cầu tấp vào lề để giải quyết sự cố, chiếc xe đứng tên Ưng Hoàng Phúc lại bỏ chạy và chi phí sửa xe lên đến 30 triệu đồng nhưng phía nam ca sĩ sau khi liên lạc được chỉ chịu bồi thường 5 triệu đồng. Chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn được chụp lại tại hiện trường mang biển số 51H-xxxxx - trùng khớp với biển số xe của Ưng Hoàng Phúc - Ảnh: FBNV Chiếc Mercedes của Ưng Hoàng Phúc - Ảnh: FBNV "Trưa ngày 24/11 lúc 10h30-11h, một chiếc Mercedes trắng mang biển số 51H-xxxxx lưu thông trên đường quốc lộ 50 (gần đoạn giao với đường Tạ Quang Bửu, Quận 8, TP.HCM) đã gây tai nạn với một xe máy cùng chiều (điều khiển bởi một chú lớn tuổi) và lấn sang làn đường ngược chiều, đâm vào xe bán tải nhà mình.

Khi được yêu cầu tấp vào lề để giải quyết vụ việc, nam tài xế bỏ chạy dù thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Tuy nhiên sau khi bị hại truy ra biển số xe trên là của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, có người gọi bảo là gỡ bài đi sẽ gặp giải quyết. Họ trả giá suốt cả buổi chiều, kêu hỗ trợ bồi thường 5 triệu (trong khi bên gara báo giá sửa hết 30 triệu), nếu bên mình không chịu thì thưa lên công an. Gây tai nạn làm hư hỏng tài sản và tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác xong rồi bỏ chạy mà giờ lại còn trả giá chỉ bằng 1/6 tổng tiền sửa xe..." - Người đăng bài cho biết.

Nội dung bài đăng và ảnh chụp lại hư hại của chiếc xe - Ảnh: FBNV Ngay sau đó, chiều tối ngày 26/11, Ưng Hoàng Phúc đã chính thức đưa ra thông báo trên trang cá nhân có tick xanh của mình. Tuy nam ca sĩ không nói rõ rằng mình có đang ám chỉ về sự việc kia hay không nhưng phía netizen khẳng định rằng giọng ca Người Ta Nói đang ngầm lên tiếng về bài đăng "bốc phốt" kia. Theo đó, nam ca sĩ cảnh báo với mọi người rằng hãy cẩn thận với các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Trước khi có bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra thì nên nên xem kỹ trước khi bình luận và chia sẻ các thông tin đó. Ưng Hoàng Phúc đã chính thức đưa ra thông báo trên trang cá nhân có tick xanh của mình nhưng lại xóa mất chỉ ít phút sau - Ảnh: Chụp màn hình Tuy vậy, bài đăng này đã bị "bay màu" không rõ lý do và phía Ưng Hoàng Phúc lại đưa ra một thông báo khác gây chú ý không ít: "Thông báo chính thức từ team Ưng Hoàng Phúc về việc um sùm hôm nay: Sẽ được cập nhật trong đêm nay". Phía Ưng Hoàng Phúc lại đưa ra một thông bác khác ngay sau đó - Ảnh: Chụp màn hình Trả lời phỏng vấn của VieZ, Ưng Hoàng Phúc khẳng định rằng anh chính là chủ chiếc xe gây tai nạn nhưng đã chủ động liên hệ giải quyết cũng như bàn bạc về chi phí đền bù sau khi bị bên thiệt hại tố cáo. Ngoài ra, anh cho biết, bên thiệt hại cũng đã bỏ qua cho anh và đồng ý xóa bài đăng tố cáo kia,

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ung-hoang-phuc-len-tieng-sau-khi-bi-to-gay-tai-nan-bo-tron-438656.html