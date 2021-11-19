Chồng cũ Phi Nhung xuất hiện tại lễ thôi nôi con trai thứ hai của Wendy Phạm, cháu trai còn bé đã muốn nối nghiệp bà ngoại?

Hậu trường 19/11/2021 20:25

Tuy vắng bóng có NS Phi Nhung nhưng bữa tiệc mừng thôi nôi cậu con trai thứ hai của Wendy Phạm vẫn khá ấm cúng khi có sự xuất hiện của chồng cũ nữ ca sĩ.

Mới đây, trên kênh Youtube chính thức của mình, Wendy Phạm đã cho đăng tải đoạn clip ghi lại lễ thôi nôi của cậu con trai thứ hai. Ngoài sự có mặt của các thành viên trong gia đình, ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng tham dự vào bữa tiệc này.

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Trizzie Phương Trinh tham dự lễ thôi nôi của cháu trai cố NS Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Ngoại hình con trai út của Wendy Phạm khiến nhiều người yêu thích bởi vẻ bụ bẫm, đáng yêu và lanh lợi. Được biết, trước khi cố NS Phi Nhung qua đời, cô từng lên kế hoạch sang Mỹ để gặp cháu nhưng không được.

Trong buổi lễ thôi nôi này còn có sự xuất hiện đặc biệt của một người đàn ông. Người này được biết đến là chồng cũ Phi Nhung, cha ruột của Wendy Phạm. Người này đã vô cùng ân cần với con trai nhỏ của Wendy Phạm, ông đã liên tục có những hành động chăm sóc cũng như xoa dịu cảm xúc của cậu bé.

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Cha ruột của Wendy Phạm cũng có mặt vào buổi lễ thôi nôi của cháu trai - Ảnh: Chụp màn hình

"Ước gì bà ở đây để ăn mừng cùng với chúng tôi. Chúc mừng sinh nhật con trai tròn 1 tuổi." - Wendy Phạm viết.

Ngoài ra, còn có một chi tiết hết sức đặc biệt trong lễ thôi nôi này. Khi lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai, quý tử đã chọn ngay chiếc micro duy nhất, khiến mọi người như vỡ òa, đều dự đoán cháu bé sẽ "nối nghiệp" bà ngoại trong tương lai.

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Bé Nicholai nhặt chiếc micro khiến nhiều người thích thú - Ảnh: Chụp màn hình

Hai cậu con trai của Wendy Phạm có tên là Nathan và Nicholai. Khi cố NS Phi Nhung vẫn còn sống, cô thường đến Mỹ để thăm Nathan. Riêng Nicholai do ra đời trong thời điểm dịch bệnh đang căng thẳng nên nữ ca sĩ vẫn chưa từng có dịp gặp cháu ngoài đời.

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Gia đình nhỏ của Wendy Phạm - Ảnh: Chụp màn hình

Wendy Phạm từng chia sẻ về việc con trai nhỏ chưa từng một lần được gặp bà ngoại ngoài đời thật: "Nicholai sẽ không được có cơ hội đi rước bà ngoại ở phi trường và được bà ngoại ôm và hôn em. Nathan sẽ giữ mãi những kỷ niệm này để kể cho em nghe".

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Từ khóa:   Wendy Phạm Chồng cũ Phi Nhung Trizzie Phương Trinh

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