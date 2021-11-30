Hải Tú lại được dịp bị netizen 'vỗ mặt' vì copy y đúc Thiều Bảo Trâm từ trang phục đến kiểu tạo dáng khi chụp ảnh

Hậu trường 30/11/2021 21:26

Nhan sắc của Hải Tú quả thật rất xinh đẹp, nhưng trong bộ ảnh mới nhất này cô nàng lại xinh đẹp 'theo một cách khác' khi bị netizen soi ra các điểm tương đồng với Thiều Bảo Trâm từ trang phục tới kiểu tạo dáng.

Lùm xùm tình ái của tam giác "T" Hải Tú - Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm từ sau khi "nàng thơ" của chủ tịch quay lại showbiz liên tục xuất hiện các đề tài nóng. Bên cạnh đó, nhất cử nhất động của cả 3 người đều khiến cộng đồng mạng quan tâm đặc biệt.

Thời gian gần đây, MXH rộ lên hàng loạt tin đồn về "vòng 2" nhấp nhô của Hải Tú. Tuy chưa rõ thực hư ra sao nhưng đủ để khiến dân tình "quay xe" đứng về phía Thiều Bảo Trâm và ném đá "nàng thơ" của Sơn Tùng dữ dội.

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Trong bộ ảnh mới nhất, Hải Tú có những góc chụp và trang phục giống như style mà Thiều Bảo Trâm đang theo đuổi - Ảnh: Instagram nhân vật

Như mới đây, trong bộ ảnh mới nhất được Hải Tú đăng tải trên trang cá nhân, netizen đã nhanh chóng soi ra hàng loạt điểm giống nhau giữa cô và Thiều Bảo Trâm. Nhiều người nhận xét, Hải Tú trong bộ hình này chẳng khác gì Thiều Bảo trâm thứ 2 cả. Ngoài ra, góc chụp cận cảnh đôi khuyên tai trăm triệu là đồ đôi với "chủ tịch" của cô nàng cũng được khoe ra triệt để càng khiến dân tình được phen "sôi máu".

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Thiều Bảo Trâm theo đuổi phong cách bánh bèo trong thời gian rộ lên tin đồn chia tay - Ảnh: Instagram nhân vật
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Nhiều netizen tỏ ra khó hiểu sau khi xem xong bộ ảnh của Hải Tú - Ảnh: Chụp màn hình

Nếu thường xuyên theo dõi Hải Tú có thể thấy, dù là trước khi cô gia nhập M-TP Entertainment hay sau này thì cô nàng vẫn chuộng phong cách đơn giản, cá tính hoặc sang chảnh chứ ít khi theo style "hoa lá cành" như Thiều Bảo Trâm cả. Còn về phía Thiều Bảo Trâm, phong cách "bánh bèo" này được cô nàng lăng-xê triệt để trong thời gian rộ lên tin đồn chia tay "người đó". Sự trùng hợp này chính là chất xúc tác khiến 2 người đẹp được netizen đặt lên bàn cân so sánh.

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Góc chụp nghiêng đầu qua phải quen thuộc của Hải Tú - Ảnh: Instagram nhân vật
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Vừa khoe khéo bông tai đôi với 'chủ tịch', Hải Tú còn gợi lại 'kỷ niệm cũ' khi bị netizen soi ra 'hint' cả hai đang hẹn hò - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Hải Tú còn để lộ một chi tiết khiến cho cư dân mạng "sôi máu" là cô đã "khoe" ra chiếc bông tai được cho là cùng một đôi với chiếc bông tai với Sơn Tùng đã làm dấy lên tin đồn cả hai đang yêu nhau vào đầu năm nay.

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Từ khóa:   Thiều Bảo Trâm Sơn Tùng Hải Tú mang bầu

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