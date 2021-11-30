Bị chê 'tơi tả' ở Running Man nhưng vừa 'nhá hàng' show thực tế, Trường Giang đã ngay lập tức nhận phản ứng này của CĐM

Trường Giang đã bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc xe lam quen thuộc hay xuất hiện trong chương trình thực tế do mình sản xuất kèm dòng trạng thái 'nhá hàng' gây tò mò.

Nổi tiếng vì tính cách giản dị, phong cách diễn bình dị, hài hước, Trường Giang được rất nhiều khán giả yêu mến. Mới đây, không ít cư dân mạng đồng cảm với nam danh hài khi anh gặp nhiều áp lực vì sự tranh cãi khi thay thế Trấn Thành ở chương trình đình đám "Running Man Việt Nam" ở mùa 2. Trong tập đặc biệt được quay ở Phú Quốc hôm Chủ nhật vừa rồi, Trường Giang lần đầu trải lòng về những so sánh của CĐM. Nam danh hài bộc bạch: "Tới thời điểm này, ai nói Trường Giang chơi dở - chấp nhận. Ai nói Trường Giang có nét riêng - xin cảm ơn. Ai nói Trường Giang già chạy không nổi - đồng ý. Cũng có người chê, cũng có người khen. Rồi cũng có người nói Trường Giang không bằng Trấn Thành thì em nói luôn với quý vị, em với Thành từ ngày xưa tới giờ luôn bị so sánh, luôn luôn trong bất kỳ chương trình nào cũng so sánh Trường Giang và Trấn Thành. Quý vị ơi, mỗi người một kiểu, Thành là sức mạnh, Thành là lăn lộn còn em là yếu, em là chơi các em rồi chọt cái này chọt cái kia, nó vui.

Nam danh hài tự nhận thua Trấn Thành - Ảnh: Internet Mà thực ra Thành rất là thông minh, thông minh về MC, về diễn hài, thông minh về điện ảnh nữa. Còn em thì còn lâu mới bằng Trấn Thành, cho nên mọi người đừng có so sánh nữa. Em học rất nhiều mảng MC trên chương trình từ Trấn Thành. Quý vị nếu mà xem á, trong mấy chương trình gần đây em nói tròn vành rõ chữ hơn, cái nhìn thẳng ánh mắt của khán giả nhiều hơn. Đó là em học từ Trấn Thành". Phát ngôn của ông xã Nhã Phương ngay lập tức được CĐM vô cùng ủng hộ. Nhiều người cho rằng nam danh hài khiêm tốn và chân thật. Đồng thời không ít người đã gửi lời chúc và động viên Trường Giang tiếp tục đồng hành cùng Running Man.

Ông xã Nhã Phương tại Running Man - Ảnh: Internet Nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của CĐM, ngày 30/11/2021, Trường Giang đã bất ngờ đăng tải hình ảnh chiếc xe lam quen thuộc hay xuất hiện trong chương trình: “Muốn ăn phải lăn vào bếp" với dòng trạng thái đầy gợi mở: “Những hành trình đầy tiếng cười sắp trở lại!” Trường Giang nhá hàng trở lại - Ảnh chụp màn hình Theo đó, chương trình nổi tiếng do Trường Giang tự sản xuất và được phát sóng trên Youtube dự là sẽ sớm "ra lò" những tập mới. Đây là show thực tế mà Trường Giang được yêu thích vì khả năng nấu nướng cùng những hành trình đầy thú vị về các vùng quê trên mảnh đất Việt Nam. Chiếc xe 'cộp mác' Trường Giang - Ảnh chụp màn hình Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình Bài đăng "ngấp nghé" của ông bố một con khiến nhiều người không khỏi vui mừng và háo hức sự trở lại của "đầu bếp" xứ Quảng. Nhiều khán giả đã tràn vào bài đăng và thể hiện sự trông đợi, chờ đón những tập mới của chương trình do Trường Giang làm "chủ xị".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-che-toi-ta-o-running-man-nhung-vua-nha-hang-show-thuc-te-truong-giang-da-ngay-lap-tuc-nhan-phan-ung-nay-cua-cdm-439285.html