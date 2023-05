Bị chê 'tơi tả' ở Running Man nhưng vừa 'nhá hàng' show thực tế, Trường Giang đã ngay lập tức nhận phản ứng này của CĐM

Nổi tiếng vì tính cách giản dị, phong cách diễn bình dị, hài hước, Trường Giang được rất nhiều khán giả yêu mến. Mới đây, không ít cư dân mạng đồng cảm với nam danh hài khi anh gặp nhiều áp lực vì sự tranh cãi khi thay thế Trấn Thành ở chương trình đình đám "Running Man Việt Nam" ở mùa 2.

Trong tập đặc biệt được quay ở Phú Quốc hôm Chủ nhật vừa rồi, Trường Giang lần đầu trải lòng về những so sánh của CĐM. Nam danh hài bộc bạch: "Tới thời điểm này, ai nói Trường Giang chơi dở - chấp nhận. Ai nói Trường Giang có nét riêng - xin cảm ơn. Ai nói Trường Giang già chạy không nổi - đồng ý. Cũng có người chê, cũng có người khen. Rồi cũng có người nói Trường Giang không bằng Trấn Thành thì em nói luôn với quý vị, em với Thành từ ngày xưa tới giờ luôn bị so sánh, luôn luôn trong bất kỳ chương trình nào cũng so sánh Trường Giang và Trấn Thành. Quý vị ơi, mỗi người một kiểu, Thành là sức mạnh, Thành là lăn lộn còn em là yếu, em là chơi các em rồi chọt cái này chọt cái kia, nó vui.