Team qua đường 'tóm gọn' vợ chồng Trường Giang ngoài phố: Nhã Phương ra sao mà gây choáng?

Cùng ra phố mà Nhã Phương và Trường Giang có cách ăn mặc khác nhau hoàn toàn.

Trường Giang - Nhã Phương là một trong những cặp vợ chồng sở hữu lượng fan hùng hậu, đặc biệt là từ khi cô công chúa nhỏ Destiny lộ diện. Vốn được người hâm mộ biết đến với hình tượng ngọc nữ trên màn ảnh, mẹ bỉm Nhã Phương được bắt qua camera của team qua đường có thực sự lung linh không?

Trường Giang vẫn giữ đúng hình ảnh đời thường quen thuộc, anh vừa đi vừa quay lại để trò chuyện cùng vợ - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, vợ chồng Mười Khó bị fan "tóm gọn" ngoài phố và như thường lệ, Trường Giang vẫn giản đơn với quần short, áo thun và đi dép tổ ong. Nam danh hài còn ghi điểm bằng hành động tinh tế cố đi chậm lại để chờ vợ và chị vợ bước lên cùng.

Nhã Phương lên đồ chỉn chu, tay cầm túi hiệu đắt đỏ chuẩn mỹ nhân 'chanh sả' - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, spotlight lần này tập trung vào Nhã Phương vì Mười Khó bình dân bao nhiêu thì bà xã lại thời thượng và sang chảnh bấy nhiêu. Nữ diễn viên diện đồ thanh lịch, tay cầm chiếc túi hiệu bước đi vô cùng thần thái. Qua camera thường, Nhã Phương gây chú ý vì vóc dáng quá mảnh mai, thon gọn, khó ai ngờ đây đã là mẹ 1 con.

Trước đó, mỗi lần bị bắt gặp, Trường Giang đều diện đồ bình dân 10 lần như 1 còn Nhã Phương luôn phủ đồ hiệu từ đầu đến chân. Có thể thấy, vợ Trường Giang là 1 trong những mỹ nhân có kho đồ hiệu không thua kém ai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/team-qua-duong-tom-gon-vo-chong-truong-giang-ngoai-pho-nha-phuong-ra-sao-ma-gay-choang-437155.html