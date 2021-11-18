Team qua đường 'tóm gọn' vợ chồng Trường Giang ngoài phố: Nhã Phương ra sao mà gây choáng?

Hậu trường 18/11/2021 14:24

Cùng ra phố mà Nhã Phương và Trường Giang có cách ăn mặc khác nhau hoàn toàn.

Trường Giang - Nhã Phương là một trong những cặp vợ chồng sở hữu lượng fan hùng hậu, đặc biệt là từ khi cô công chúa nhỏ Destiny lộ diện. Vốn được người hâm mộ biết đến với hình tượng ngọc nữ trên màn ảnh, mẹ bỉm Nhã Phương được bắt qua camera của team qua đường có thực sự lung linh không?

Team qua đường 'tóm gọn' vợ chồng Trường Giang ngoài phố: Nhã Phương ra sao mà gây choáng? - Ảnh 1
Trường Giang vẫn giữ đúng hình ảnh đời thường quen thuộc, anh vừa đi vừa quay lại để trò chuyện cùng vợ - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, vợ chồng Mười Khó bị fan "tóm gọn" ngoài phố và như thường lệ, Trường Giang vẫn giản đơn với quần short, áo thun và đi dép tổ ong. Nam danh hài còn ghi điểm bằng hành động tinh tế cố đi chậm lại để chờ vợ và chị vợ bước lên cùng.

Team qua đường 'tóm gọn' vợ chồng Trường Giang ngoài phố: Nhã Phương ra sao mà gây choáng? - Ảnh 2
Nhã Phương lên đồ chỉn chu, tay cầm túi hiệu đắt đỏ chuẩn mỹ nhân 'chanh sả' - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, spotlight lần này tập trung vào Nhã Phương vì Mười Khó bình dân bao nhiêu thì bà xã lại thời thượng và sang chảnh bấy nhiêu. Nữ diễn viên diện đồ thanh lịch, tay cầm chiếc túi hiệu bước đi vô cùng thần thái. Qua camera thường, Nhã Phương gây chú ý vì vóc dáng quá mảnh mai, thon gọn, khó ai ngờ đây đã là mẹ 1 con.

Trước đó, mỗi lần bị bắt gặp, Trường Giang đều diện đồ bình dân 10 lần như 1 còn Nhã Phương luôn phủ đồ hiệu từ đầu đến chân. Có thể thấy, vợ Trường Giang là 1 trong những mỹ nhân có kho đồ hiệu không thua kém ai.

2 lần hiếm hoi Trường Giang khóc nghẹn, chân đứng không vững khi tiễn đồng nghiệp: Ai chứng kiến cũng xót xa!

2 lần hiếm hoi Trường Giang khóc nghẹn, chân đứng không vững khi tiễn đồng nghiệp: Ai chứng kiến cũng xót xa!

Hình ảnh Trường Giang khóc nghẹn khi tiễn đưa những đồng nghiệp thân thiết khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   Diễn viên hài Trường Giang Hoài Linh Trường Giang MC Trường Giang

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?