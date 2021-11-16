2 lần hiếm hoi Trường Giang khóc nghẹn, chân đứng không vững khi tiễn đồng nghiệp: Ai chứng kiến cũng xót xa!

Bánh da lợn là món bánh vô cùng quen thuộc đối với người dân vùng sông nước. Chỉ với các nguyên liệu gần gũi, như đậu xanh, nước cốt dừa và một số loại bột khác thế là ông bà ta đã tạo ra một món bánh ngon thơm ngon như vậy.

Bánh da lợn khi ăn có vị dai dai, mềm mềm. Bánh ngọt ngào thơm mùi lá dứa, hòa cùng với vị béo của đậu xanh. Không phải là cao lương mỹ vị nhưng đây quả thực là món ăn nhận được nhiều tình yêu của chúng ta cho đến tận bây giờ.

Bước 1: Tiến hành sơ chế nguyên liệu

Đậu xanh mang đi rửa sạch và ngâm với nước lạnh khoảng 4 tiếng cho đậu mềm. Sau đó, bạn nên rửa sạch rồi đổ đậu xanh vào nồi hấp hấp chín. Nếu không có nồi hấp thì bạn có thể sử dụng nồi cơm điện để hấp đậu nhé. Khi đậu xanh chín thì bạn mang bỏ vào máy xay sinh tố, thêm 1 ít muối vào xay nhuyễn và mịn.

Lá dứa cũng mang đi rửa sạch, cắt thành từng khúc ngắn rồi cho vào máy xay, thêm nước và xay nhuyễn. Sau đó, các bạn dùng sử dụng rây lọc để lấy phần nước cốt để riêng.

Bước 2: Trộn bột làm bánh

Lấy 250g bột năng, 50g bột gạo, 200g đường vào bát rồi trộn đều. Chia hỗn hợp bột này thành 2 phần bằng nhau.

Lấy 1 phần để ra bát riêng, cho thêm nước cốt dừa, thêm 2 ống vani cùng với đậu xanh đã được giã nhuyễn cho vào máy xay. Phần bột còn lại, các bạn đổ thêm nước cốt lá dứa rồi vắt vào và trộn đều.

Bước 3: Làm bánh

Lấy nồi hấp, láng một lớp dầu ăn thật mỏng vào lòng khuôn rồi đặt khuôn vào nồi. Đổ một lớp hỗn hợp lá dứa trước, hấp trong vòng 5 phút để chín đều. Tiếp theo cho tiếp lớp bột đậu xanh vào.

Tương tự như vậy, các bạn đổ đè thêm các lớp bột khác lên trên đến khi đầy khuôn thì dừng lại. Mỗi lớp bột hấp từ 3 đến 5 phút là được nhé!

Bước 4: Trình bày và thưởng thức

Khi bánh đã chín thì bạn chỉ cần nhấc ra khỏi nồi, chờ bánh nguội thì úp ngược ra dĩa. Cuối cùng, các bạn chỉ cần cắt bánh và cùng thưởng thức thành quả.

2. Cách làm bánh da lợn khoai môn

Nguyên liệu

Phần bột màu trắng:

150g bột năng

2 thìa bột đậu xanh khô

250ml nước cốt dừa

60ml nước lạnh

80g đường trắng

Phần bột khoai môn:

150g bột năng

2 thìa canh bột đậu xanh khô

120ml nước cốt dừa

200ml nước lọc

80g đường cát trắng

150g khoai môn

Các dụng cụ gồm: Nồi hấp, máy xay sinh tố, nồi inox, bát tô, muôi...

Cách thực hiện

Cách làm bánh da lợn khoai môn

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Khoai môn các bạn mang đi rửa thật sạch, cho vào nồi hấp đến khi khoai chín. Sau khi khoai môn đã chín thì các bạn lấy ra, bóc vỏ và cho vào máy xay xay mịn rồi đổ ra bát tô.

Bước 2: Làm bột bánh

Cho bột năng, bột gạo và đường vào bát rồi trộn đều. Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau. Lấy một phần bỏ ra bát riêng, rồi đổ khoai môn, nước cốt dừa và nước lọc vào, để trộn đều.

Tiếp theo, tiến hành cho hỗn hợp bột khoai môn vào máy xay sinh tố xay đến khi các nguyên liệu hòa quyện vào nhau là được. Phần bột còn lại thì các bạn giữ nguyên.

Bước 3: Làm bánh da lợn

Đầu tiên, dùng dầu ăn quết vào phần đáy và các mặt xung quanh của khuôn. Đun sôi nồi hấp sau đó đặt khuôn vào nồi.

Dùng muôi để múc hỗn hợp bột trắng vào khuôn, đậy nắp hấp khoảng 4 đến 5 phút để bột se lại. Sau đó cho tiếp lớp bột bánh màu tím vào. Lặp lại cho đến khi hết bột bánh còn lại và hấp xen kẽ các màu với nhau.

Tiếp theo, bạn tiến hành hấp bánh thêm 20 - 25 phút nữa để bánh chín hoàn toàn. Cách nhận biết bánh chín hay chưa rất đơn giản, bạn chỉ cần dùng tăm cắm vào bánh rồi rút lên, nếu tăm không bị dính bột thì nghĩa là bánh đã chín.

Cuối cùng, tắt bếp, lấy khuôn bánh ra khỏi nồi và chờ bánh nguội.

Bước 4: Trình bày và thưởng thức

Sau khi bánh đã nguội hẳn, sử dụng dao để tách bánh ra khỏi khuôn, cho ra dĩa và thưởng thức thành quả của mình nhé!

3. Cách làm bánh da lợn cuộn

Nguyên liệu

Đậu xanh (đã bỏ vỏ): 110 g

Bột năng: 300g

Nước cốt dừa: 650 ml

Lá dứa: 10 lá

Bột gạo tẻ: 100 g

Đường: 370 g

Các bước thực hiện

Cách làm bánh da lợn cuộn

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Rửa sạch lá dứa rồi cắt thành từng khúc vừa đủ và cho vào máy xay nhuyễn. Sử dụng rây lọc để lọc phần nước cốt.

Trộn đều hỗn hợp 370g đường, 300g bột năng, 100g bột gạo tẻ với nhau. Hòa thêm 350ml nước với nước cốt dừa để được 1 lít nước cốt dừa loãng.

Tiếp đó, bạn cho đậu xanh vào ngâm với nước lạnh để đậu mềm. Chuẩn bị một nồi nước. Chờ cho đến khi nước sôi thì bỏ bớt nước rồi chắt bỏ bớt nước, đậy vung lại cho đậu chín bằng hơi.

Khi đậu đã chín, bạn bỏ đậu ra ngoài chờ cho đậu nguội.

Bước 2: Trộn bột làm bánh da lợn

Trộn hỗn hợp bột đã chuẩn bị sẵn với 1 lít nước cốt dừa. Sau đó, sử dụng rây để lọc hỗn hợp bột mịn.

Sau đó, chia bột làm hai phần bằng nhau. Một phần mang đi xay chung với đậu xanh, phần còn lại trộn chung với nước lá dứa.

Bước 3: Hấp bánh da lợn

Để bánh không dính vào nồi, trước khi hấp, bạn cần phết một lớp dầu ăn xung quanh khuôn hấp hoặc lót giấy nến.

Đổ một lớp bột lá dứa, bọc lên một miếng vải, đậy nắp và hấp đến khi thấy lớp bột chuyển màu trong thì đổ tiếp lớp bột đậu xanh. Cứ làm như vậy cho đến khi hết bột.

Khi bánh đã chín, các đợi bánh nguội thì cuộn bánh lại. Để bánh không bị tuột cần phải cuộn chặt và dứt khoát.

4. Cách làm bánh da lợn cà phê

Nguyên liệu

200g bột năng

50g bột gạo

50g bột cà phê

200g đường

300ml nước cốt dừa

1/2 thìa cà phê muối

Dầu ăn

Dụng cụ: Máy xay sinh tố, bát tô...

Cách thực hiện

Cách làm bánh da lợn cà phê

Bước 1: Làm bột bánh

Trộn đều hỗn hợp gồm: bột năng, bột gạo, đường vào bát tô rồi chia thành 2 phần bằng nhau.

Lấy 1 phần bột ra bát, đổ thêm muối và nước cốt dừa, nước lạnh vào. Sử dụng muôi khuấy đều cho đến khi hỗn hợp đặc, sệt thì cho vào máy xay xay nhuyễn.

Phần còn lại thì cho thêm bột cà phê, bột năng và bột gạo cùng với một chút nước ấm, khuấy đều rồi trộn 2 hỗn hợp lại với nhau.

Bước 2: Hấp bánh

Chuẩn bị nồi hấp, sử dụng chổi cọ phết một lớp dầu mỏng ở đáy và xung quanh của khuôn để dễ lấy bánh ra khi bánh chín.

Lấy muôi múc phần bột trắng vào khuôn, dày khoảng 0,4 - 0,5 cm. Sau đó đậy nắp lại khoảng 4 - 5 phút cho bột chín hẳn rồi tiếp tục cho lớp bột cà phê vào hấp.

Tương tự như vậy, bạn hấp các lớp bột bánh còn lại, mỗi lớp hấp khoảng 4 - 5 phút. Sau khi hấp xong thì bạn hấp thêm khoảng 20 - 25 phút là được.

Khi bánh đã chín, bạn lấy que nhọn đâm nhẹ vào bánh, khi rút lên nếu thấy tăm không dính bột thì có nghĩa là bánh đã chín. Cuối cùng, các bạn lấy khuôn bánh ra khỏi nồi, chờ đến khi bánh nguội.

Bước 3: Trình bày và thưởng thức

Khi bánh đã nguội hẳn, bạn tiến hành gỡ bánh ra khỏi khuôn và cắt thành miếng chéo hoặc vuông tùy ý, đặt ra đĩa rồi thưởng thức thành quả của mình.

Bánh sẽ có hương vị ngon đắng nhẹ của cà phê, thơm bùi của nước cốt dừa, đây chắc chắn sẽ là món bánh khiến cả gia đình bạn yêu thích.

5. Cách làm bánh da lợn ngũ sắc

Nguyên liệu

Bột năng: 250 g

Bột gạo: 70 g

Đậu xanh không vỏ: 70 g

Đường: 150 g

Nước cốt dừa: 100ml

Sữa tươi: 50 ml

Lá dứa: 5 lá

Lá cẩm: 1 nhúm

Hoa đậu biếc tươi: 6 hoa

Cách thực hiện

Cách làm bánh da lợn ngũ sắc

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trộn đều hỗn hợp bột gạo với bột năng rồi chia thành 5 phần bằng nhau. Tiếp theo cho đường cùng nước cốt dừa vào khuấy tan cũng chia làm 5 phần. Đậu xanh mang đi ngâm rồi hấp chín cho vào máy xay nhuyễn với 50ml nước và 1 phần đường cốt dừa là ta có hỗn hợp màu vàng.

Trộn mỗi màu với 1 phần bột và một phần cốt dừa tương ứng. Bạn sẽ có 5 bát bột màu khác nhau.

Bước 2: Hấp bánh da lợn

Để bánh không dính và dễ dàng lấy ra thì các bạn nên cho một ít dầu ăn vào khuôn bánh, sau đó để khuôn vào nồi và bắc lên bếp.

Đổ một lớp bột màu theo sở thích vào khuôn. Đậy nắp lại khoảng 2 phút, hoặc thấy lớp đầu tiên trong thì đổ lớp thứ 2 lên. Thực hiện 5 lần như vậy, đảm bảo cho các lớp phải đều nhau (lớp nhân màu vàng có thể nhiều hơn).

Lưu ý trong cách làm bánh da lợn

Không nên cắt bánh da lợn bằng dao, bởi cắt bằng dao thì bánh sẽ bị nát, dính vào lưỡi kim loại sắc.

Để chia bánh cho đều, các bạn cần phải khéo léo dùng hai tay căng một sợi chỉ, nhẹ nhàng mà dứt khoát xắn xuống bánh.

Trên đây là cách làm bánh da lợn thơm ngon tại nhà, mong rằng bài viết sẽ giúp các bạn thực hiện thành công món bánh này. Chúc bạn và gia đình luôn có những bữa ăn ngon miệng nhé!